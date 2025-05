Pace fatta tra Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli dopo gli scontri al Gf Vip 7: “Adesso ci vogliamo bene” Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi mettono da parte i vecchi rancori e, in un video pubblicato sui social, scherzano sui loro scontri accesi al Grande Fratello Vip 7. Ai tempi del reality, l’allora opinionista lo definì un “subdolo manipolatore”: “Pensa quanto sono forte a manipolare la gente, ora mi vuole bene”, le parole dell’ex concorrente. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ai tempi del Grande Fratello Vip 7, tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi non scorreva buon sangue. I due partecipavano con ruoli diversi: l'uno in veste di concorrente, l'altra in quella di opinionista. Più volte, il videomaker e creator digitale fu oggetto di vari attacchi da parte sua e, in quello più grave, venne da lei definito un "subdolo manipolatore". In un video postato qualche ora fa su Instagram, i due sembrano aver messo da parte i vecchi rancori e si mostrano affiatati e complici: "Ci vogliamo bene".

Le parole di Sonia Bruganelli su Edaordo Tavassi

"Ragazzi, finalmente sono riuscito a manipolare anche lei a distanza di due anni, l'ho manipolata e mi vuole bene". È con queste parole che Edoardo Tavassi esordisce in un video pubblicato su Instagram insieme a Sonia Bruganelli. Nel 2023, i due furono protagonisti di scontri accesi al Grande Fratello Vip, ma quella ormai è solo una vecchia parentesi. "Non solo ti voglio bene, ma credo che tu avresti dovuto vincere il reality, ora ci vogliamo bene", ribatte lei. "Pensa quanto sono forte a manipolare la gente", risponde l'ex gieffino, in riferimento a quando lei lo chiamò "subdolo manipolatore" durante il reality.

Cosa era successo tra i due al Grande Fratello Vip 7

Qualche anno fa, Tavassi divenne bersaglio di un durissimo attacco di Sonia Bruganelli, all’epoca opinionista del GF. In un'intervista a Fanpage, qualche mese fa lui tornò sull'argomento commentando la partecipazione dell'ex opinionista a Ballando con le Stelle: "Sta montando un caso enorme solo perché Selvaggia Lucarelli le ha detto che appare “piccola sul palco”. Nulla di grave. Ricordo, invece, che quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale giudicando me e i miei compagni di avventura e lo fece con rabbia. Si scagliò contro una persona chiusa nello stesso contesto da 5 mesi senza avere la minima percezione di quanto accade all’esterno. Si permise di dirmi “Hai 40 anni e sei subdolo, senz’anima e manipolatore” senza pensare alle ripercussioni psicologiche che avrei subito in quanto “recluso” in una Casa senza contatti con l’esterno", le parole.