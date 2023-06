Ornella Muti: “Gli uomini non sanno più come provarci con le donne perché hanno paura di una denuncia” Intervista controversa alla diva del cinema che a La Stampa parla di donne e di uomini: “Non sanno più come provarci con noi, perché hanno paura di una denuncia. Il che è assurdo”.

Una carriera straordinaria quella di Ornella Muti, che ha provato a sintetizzare il meglio in una intervista rilasciata a "La Stampa". Ha lavorato con i migliori: Monicelli, Ferreri, Risi, Steno, Magni, Scola. Ha lavorato anche con Francesco Nuti, scomparso di recente. Due film insieme: "Una persona sensibile e un grande attore, capace di rileggere la comicità toscana in una chiave personale, malinconica". Si parla anche del MeToo e del rapporto tra donne e uomini. Come è noto, le idee di Ornella Muti sulla vicenda sono in controtendenza rispetto al mondo femminista: "Oggi gli uomini non sanno più come provarci, il che è assurdo".

Il ricordo di Ornella Muti su Francesco Nuti

Ornella Muti e Francesco Nuti hanno lavorato insieme in due film diretti dal regista e attore toscano: "Tutta colpa del paradiso" e "Stregati". L'attrice ha detto di lui:

Una persona sensibile e un grande attore, capace di rileggere la comicità toscana in una chiave personale, malinconica. La sua morte è stata un dolore. Chissà, forse si portava dietro pezzi pesanti della sua storia personale, che alla fine l’hanno trascinato a fondo.

Le dichiarazioni sugli uomini e sul MeToo

Sulle dichiarazioni del mondo del MeToo, ha parlato anche di Woody Allen che difende: "Lui è un grande autore, che con i suoi dialoghi serrati ha cambiato il modo di fare cinema. E comunque non è mai stato condannato per nulla. Gli americani sono speciali nell’arte dello scagliare la prima pietra, come se fossero tutti senza peccato. Se facesse cinema solo chi è immacolato non lavorerebbe più nessuno". Il movimento MeToo ha cambiato il mondo del cinema per l'attrice: