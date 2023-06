Ornella Muti dopo la morte di Francesco Nuti: “Dolore immenso, la sua è stata una vita spezzata” Ornella Muti aveva lavorato con l’attore e regista nei film Tutta colpa del paradiso e Stregati. Oggi esprime il suo dolore per la morte di Francesco Nuti.

A cura di Daniela Seclì

I funerali di Francesco Nuti si terranno giovedì 15 giugno presso la Basilica di San Miniato al Monte a Firenze. La cerimonia sarà in forma strettamente privata. L'attore si è spento lunedì 12 giugno, dopo una lunga malattia. Dal 2006, quando aveva avuto un grave incidente domestico, la sua carriera si era fermata. Gli ultimi, sono stati anni particolarmente difficili per lui, a causa delle sue condizioni di salute. Nel 2017, la figlia Ginevra, chiese di diventare la sua tutrice legale. In queste ore, Ornella Muti ha ricordato l'attore e regista. Con l'amico e collega girò i film Tutta colpa del paradiso e Stregati. Ad Adnkronos ha dichiarato: "Quando ho saputo della morte di Francesco Nuti ho provato un dolore immenso. Era un ragazzo talentuoso, sensibile, un poeta, aveva questa faccia ironica, triste e dolce, era una persona meravigliosa".

La "vita spezzata" di Francesco Nuti

Ornella Muti è sollevata che la famiglia di Francesco Nuti lo abbia protetto negli anni della malattia, permettendogli di affrontare i momenti più delicati della sua vita, lontano dal clamore e dalla luce dei riflettori: "Per fortuna l'hanno protetto. I suoi ultimi anni non erano da far vedere secondo me, la sua è stata una vita spezzata. Mi mancava da tempo, spero che finalmente trovi pace".

Ornella Muti non sarà presente ai funerali dell'attore

Come già precisato, la cerimonia funebre di Francesco Nuti sarà strettamente privata. L'attrice Ornella Muti, si è detta dispiaciuta di non poter partecipare ai funerali, anche perché ha degli impegni lavorativi in questi giorni: