“Non invecchio mai”: la grande forza di Orietta Berti Vulcanica e solare, Orietta Berti si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista in tv con il Grande Fratello Vip e uno show tutto suo.

Orietta Berti è una diva senza tempo. In questa stagione televisiva sarà molto impegnata: entrerà nelle case degli italiani due volte a settimana come opinionista del Grande Fratello Vip. Sarà anche l'anno in cui si celebrano i suoi 55 anni di carriera con uno show tutto suo su Canale 5. In questa bella intervista, disponibile su "Gente" in edicola questa settimana, la cantante si racconta senza filtri e svela il suo segreto: "Questo mestiere mi ha regalato la possibilità di non invecchiare mai". E il migliore dei suoi collaboratori è proprio suo figlio, Otis, 42 anni: "Mi spinge a fare cose nuove come i progetti con Fedez e con Hell Raton".

Le parole di Orietta Berti

Orietta Berti è riuscita a estendere il suo successo grazie alla conquista di nuove generazioni di fan. I giovanissimi, quando la incontrano, rivelano: "Ascoltano tutte le canzoni del mio passato. L'altra sera una bambina di 8 anni si è messa a piangere perché durante il concerto non ho cantato Tipitipitì. Alla fine è venuta da me e mi ha detto: “Non voglio l’autografo, vorrei sentire un pezzo di Tipitipitì". E sul rapporto con Fedez: "Spesso chiedo a Fedez, anche con messaggi sul telefono, come stanno i suoi bambini. E lui è sempre così carino nelle risposte".

Il Grande Fratello Vip e i 55 anni di carriera

Orietta Betti ha spiegato che avrebbero dovuto festeggiare i 55 anni di carriera l'anno scorso, ma il successo di "Mille" ha scombussolato tutti i piani. Si festeggeranno quindi i 55 (più 1) già a settembre: "Con un cofanetto che uscirà a settembre". E non solo: "Un sogno che si avvererà presto, perché Canale 5 mi ha proposto uno show in due puntate dedicato a me". Occhi puntati sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, da settembre: