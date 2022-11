Naomi De Crescenzo: “Grazie a OnlyFans ho comprato casa a Milano in un anno” L’influencer italo brasiliana e la collega Amy Buono difendono il loro lavoro di creazione di contenuti su OnlyFans, dividendo l’opinione in studio a Non è l’Arena. “Impiego tempo, costanza e ne traggo guadagno. È un lavoro in regola come gli altri”, si smarca dalle accuse la modella.

Naomi De Crescenzo è tra le influencer più seguite su OnlyFans in Italia. Grazie ai suoi contenuti sensuali, più o meno espliciti, la modella italo brasiliana di 27 anni è diventata in fretta piuttosto ricca e non lo ha mai nascosto. "Grazie a OnlyFans guadagno più di un politico", raccontava lo scorso giugno a Zona Bianca. Ospite di Giletti insieme alla collega Emy Buono, l'influencer conferma che la sua attività sta procedendo a gonfie vele.

Naomi De Crescenzo e Emy Buono si difendono dalle accuse

Nella puntata i domenica 13 novembre di Non è l'Arena, le due influencer danno vita ad un acceso dibattito che vede da una parte l'opinione severa di Mario Adinolfi che lancia l'accusa di prostituzione contro le due ragazze, dall'altra Vladimir Luxuria. "Non c'è nulla di volgare in un corpo, è una forma d'arte", sostiene Naomi De Crescenzo. "Non è nulla di nuovo, è solo l'evoluzione digitale di ciò che è sempre esistito. Pensiamo ai calendari ad esempio", spiega. "Noi siamo padrone di noi stesse, decidiamo cosa fare e il compenso da ricevere", continua la modella. "Impiego tempo, dedizione, costanza e ne traggo guadagno. È un lavoro a tutti gli effetti", si difende. Gli affari non potrebbero andare meglio per l'italo-brasiliana, che ammette: "Col primo stipendio ho comprato una macchina a mio papà e in un anno mi sono comprata una casa a Milano".

Le tasse sui guadagni da OnlyFans

Emy Buono spiega di più sul mondo digitale di OnlyFans e su come funziona la piattaforma di contenuti a pagamento. È previsto un abbonamento per ogni pagina seguita e in più il o la creator ha la possibilità di proporre contenuti singoli ad un prezzo extra. "Possono andare dai 5 ai 200 dollari, in base a ciò che mi chiedono", spiega l'influencer che respinge ogni accusa di prostituzione in virtù del fatto che non ha alcun contatto fisico con i suoi clienti. "OnlyFans trattiene il 20% dei miei guadagni", aggiunge. "È un lavoro in regola come tanti, la prostituzione è reato".