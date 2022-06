“Guadagno più di un politico e spendo il 40% in tasse”, Naomi De Crescenzo racconta il suo OnlyFans La seconda italiana più famosa su OnlyFans si è raccontata a Zona Bianca: “Guadagno più di un politico e spendo più del 40% in tasse”.

Naomi De Crescenzo è la seconda italiana più famosa di OnlyFans. Ospite di "Zona Bianca", la sexy influencer ha raccontato il suo lavoro a Giuseppe Brindisi, conduttore del talk show che non le ha risparmiato le domande più importanti: guadagni, richieste particolari, paura dei rischi che si corrono in questo tipo di mestiere. Naomi, che su Instagram conta 620mila fan, ha i piedi ben piantati a terra: "Guadagno più di un politico e questo tipo di lavoro non mi preoccupa, ha dignità come tutti gli altri lavori". Paga regolarmente le tasse: "Più del 40% dei miei guadagni".

Le parole di Naomi De Crescenzo

Naomi De Crescenzo ha raccontato il suo lavoro alla presenza anche di una signora navigata dello spettacolo, come Iva Zanicchi, che non si è sorpresa quando ha sentito parlare di guadagni molto alti:

Guadagno molto, guadagno più di un politico. È un lavoro come gli altri, ha una dignità uguale. Le tasse? Il primo anno è stato forfettario, dal secondo in più quasi il 40% è tutto in tasse.

Le richieste particolari dei suoi fan

I fan che sono abbonati al servizio privato di Naomi De Crescenzo fanno richieste particolari, ma anche assolutamente lecite, come il voler semplicemente parlare. Altri, invece, pagano per essere telefonati e chiamati per nome.

Cosa fanno con me? Alcuni vogliono semplicemente parlare. Ma OnlyFans è un sito di intrattenimento. Potrei anche fare la chef, non è il mio caso. Io metto contenuti erotici. Quello che probabilmente mi differenzia rispetto ai pornoattori e alle pornoattrici, è il fatto che io sia reale, sia una di loro.

Naomi De Crescenzo a Zona Bianca

Naomi De Crescenzo non è una escort

Naomi si è detta consapevole del fatto che quello che lei fa, presuppone anche un rischio, ma sa di essere tutelata anche dalla piattaforma. Non è una escort: "La mia regola principale è non incontrare nessuno".

Sono molto consapevole di quello che faccio, è la mia parola chiave. Chi inizia a fare questo lavoro, deve essere consapevole di tutti i rischi. Il web è un mondo pericoloso. Richieste strane? Sì, assolutamente. Incontri personali, cose assurde, ma io non incontro. Non comunico e il sito mi tutela perché ognuno degli utenti è lì con documenti registrati.

Sempre più modelle professioniste stanno aprendo un profilo su Only Fans. Una delle ultime è stata Dayane Mello, ma c'è anche il profilo di Denis Dosio e della stessa Malena, la pornostar più famosa d'Italia.