Naomi Biden si è sposata con Peter Neal, la nipote di Joe Biden ha festeggiato alla Casa Bianca Naomi Biden, la maggiore delle nipoti del presidente americano Joe Biden, è convolata a nozze con il fidanzato Peter Neal. La cerimonia si è svolta alla Casa Bianca, alla presenza di nonni e genitori.

A cura di Elisabetta Murina

Foto da Vogue Magazine, by Corbin Gurkin e John Dolan

Naomi Biden si è sposata. La maggiore delle nipoti del presidente americano Joe Biden è convolata a nozze con Peter Neal con una cerimonia che si è svolta sabato 19 novembre alla Casa Bianca. Ad accompagnare la sposa all'altare è stato il padre, presente anche il resto della famiglia.

Il matrimonio di Naomi Biden alla Casa Bianca

Per il loro grande giorno la coppia ha scelto una location prestigiosa, South Lawn della Casa Bianca, residenza del presidente Joe Biden e della moglie Jill. Era dal 2013 che nella White House non veniva celebrato un matrimonio (l'ultimo era stato quello del fotografo presidenziale Pete Souza con Patti Lease nel Rose Garden). Naomi Biden è stata accompagnata all'altare dal padre. Una grande emozione per tutta la famiglia Biden, che si è riunita per l'occasione. "É stata una gioia vederla crescere, scoprire chi è ritagliarsi una vita così incredibile", ha dichiarato la coppia presidenziale. E ha poi aggiunto: “Ora siamo molto orgogliosi di vederla scegliere Peter come suo marito e siamo onorati di dargli il benvenuto nella nostra famiglia". Stando ad alcune fonti, Naomi Biden e Peter Neal indossavano entrambi abiti disegnati da Ralph Lauren. Subito dopo la cerimonia di South Lawn, alla Casa Bianca si è tenuto un pranzo per la famiglia e una festa di nozze.

L'amore tra Naomi Biden e Peter Neal

Naomi Biden ha 28 anni, è la figlia maggiore di Hunter Biden (a sua volta maggiore di Joe Biden) e si è laureata alla Columbia Law. Peter Neal invece ha 25 anni e, come la sua sposa, ha studiato legge. La coppia ha annunciato il fidanzamento nel settembre del 2021 e, stando a quanto riportano alcune fonti americane, ha scelto di vivere al terzo piano della residenza della Casa Bianca, lo stesso posto che la madre di Michelle Obama ha chiamato casa per otto anni.