L’addio di Casa Surace a Nonna Rosetta: “Siamo stati tutti tuoi nipoti” Casa Surace dedica un post alla scomparsa di Nonna Rosetta, vera nonna di Beppe Polito da 7 anni protagonista dei video realizzati dal gruppo di videomaker.

A cura di Stefania Rocco

Con un post pubblicato sui social, Casa Surace ufficializza la scomparsa di Nonna Rosetta, vera nonna di Beppe Polito da 7 anni amatissima protagonista dei video realizzati dal celebre gruppo di videomaker. Rosetta Rinaldi aveva 89 anni. “Addio nonna.

Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica”, si legge sul profilo Facebook di Casa Surace, “E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: ‘Stattaccort’. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta”.

Chi era nonna Rosetta di Casa Surace

Rosetta Rinaldi, nota come nonna Rosetta, era nata nel 1933 a San Giorgio a Crema, in provincia di Napoli. Da tempo si era trasferita a Sala Consilina, a Salerno, località dove Casa Surace fa base. Vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri della factory oltre che sceneggiatore, aveva realizzato l’ultimo video, che aveva per tema il risparmio energetico, solo un mese fa. Casalinga, era diventata popolare in tutto il mondo grazie a una serie di caratteristiche che, evidenziate nei video di Casa Surace, l’avevano resa amatissima. I suoi video, registrati in un misto tra italiano e dialetto napoletano, sono stati tradotti perfino in cinese.

Era stata lei stessa, in un'intervista a Il Mattino, a raccontare le circostanze che aveva determinato il suo ingresso nel gruppo: "Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale". Una popolarità inaspettata che l'aveva resa felice: "Ora quando vado al supermercato mi fermano tutti per un selfie, non posso camminare: è una cosa pazzesca, anche se a me fa piacere. Sono sempre circondate dai giovani e questo mi fa stare bene".