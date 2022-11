I funerali di nonna Rosetta a Sala Consilina: oggi i nipoti di Casa Surace le dicono addio I funerali di nonna Rosetta (89 anni) si stanno svolgendo oggi, sabato 19 novembre, alle ore 11.00 nella Chiesa della Santissima Trinità a Sala Consilina. I nipoti di Casa Surace le diranno addio nella commozione che li ha uniti più che mai nelle ultime ore.

I funerali di nonna Rosetta (89 anni) si stanno svolgendo oggi, sabato 19 novembre, alle ore 11.00 nella Chiesa della Santissima Trinità a Sala Consilina. I nipoti di Casa Surace le diranno addio nella commozione che li ha uniti più che mai nelle ultime ore e circondati dall'affetto delle persone che si sono riversate sui social per iniziare a manifestare la loro vicinanza. Nonna Rosetta era nata a San Giorgio a Cremano nel 1933, ma da tempo si era trasferita a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove si è stabilito anche il gruppo.

La notizia della morte di Nonna Rosetta è arrivata nel pomeriggio del 18 novembre, accompagnata dai post dei vari membri del gruppo Casa Surace, ai quali si sentiva legata come fossero davvero tutti nipoti. E invece ce ne era solo uno che le apparteneva davvero come nipote ed è Beppe Polito, che non ha commentato in alcun modo la triste notizia sui suoi profili. Hanno voluto affidare la loro sofferenza a un post condiviso sulla pagina ufficiale FB, dove c'è una foto iconica di Nonna Rosetta con ciabatta di ordinanza in mano e queste parole:

Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla, Ciao, nonna Rosetta.

Proprio con Beppe Polito era stata ospite di Vieni da me da Caterina Balivo. "Ho un carattere allegro, sto bene in mezzo ai giovani, sono loro a cercarmi", aveva dichiarato, "Ho fatto la casalinga tutta la vita, stando soprattutto in cucina. Oggi siete tutti magri, non mangiate, per questo amo fare il pacco da giù".