Morto l’attore Paul Danan, il volto delle soap opera aveva 46 anni Morto a 46 anni il noto volto delle soap britanniche, in circostanze non ancora chiarite. Danan avrebbe dovuto comparire giovedì davanti alla pretura di Warrington, accusato di possesso di cocaina e cannabis. Un anno fa aveva avuto problemi respiratori a causa del fumo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

È morto l'attore britannico Paul Danan, celebre per un suo ruolo nella soap opera Hollyoaks. L'attore, 46 anni, è morto dopo che meno di un anno fa era stato ricoverato in ospedale per insufficienza respiratoria. Danan avrebbe dovuto comparire giovedì davanti alla pretura di Warrington, accusato di possesso di cocaina e cannabis, come riferisce l'agenzia di stampa PA Media.

Il comunicato per la scomparsa dell'attore

A dare notizia del decesso dell'attore la sua agenzia: "È con il cuore pesante che condividiamo la tragica notizia della scomparsa di Paul Danan a soli 46 anni", si legge nel post. ”Conosciuto per la sua presenza televisiva, il talento eccezionale e la gentilezza incrollabile, Paul è stato un faro di luce per tanti. La sua prematura scomparsa lascerà vuoti incolmabili nella vita di tutti coloro che lo hanno conosciuto”. Nel comunicato viene inoltre specificato che "non verranno forniti ulteriori commenti in questo momento" sulle circostanze della morte di Danan.

I problemi con il fumo e la crisi respiratoria di un anno fa

L'attore aveva fatto menzione pubblica della gravità dei suoi problemi di salute dopo aver affermato di essere diventato dipendente dallo svapo, cosa che lo aveva portato a spingersi oltre i limiti. "Ero di sopra a sbuffare dal mio vaporizzatore, poi all'improvviso ho perso il fiato e sono crollato", aveva detto Danan al Sun l'anno scorso. “La mia famiglia ha chiamato un’ambulanza e ha iniziato a praticarmi la RCP, poi è arrivata la polizia e ha preso il controllo della situazione prima che i paramedici mi portassero in ospedale. Ero su una macchina in terapia intensiva e ho finito con la polmonite. La mia famiglia era stata avvertita che rischiavo di non superare la notte. Sono molto fortunato".

Danan aveva parlato della durezza delle raccomandazioni del medico: "Mi ha detto: ‘Paul, non sai quanto fosse grave la situazione e rimarrai qui per un po', con questo ossigeno'". Quindi aveva aggiunto: “Ha detto che se mai fumassi di nuovo in qualsiasi forma, rischierei di essere collegato a una bombola di ossigeno per tutta la vita. Ha detto che devo smettere". La notorietà di Danan è dovuta soprattutto al ruolo di Sol Patrick nella soap opera Hollyoaks dal 1997 al 2001. Negli anni successivi ha continuato a prendere parte a vari programmi per bambini prima di passare ai reality in programmi come Celebrity Love Island e Celebrity Big Brother.