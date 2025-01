video suggerito

È morta The Vivienne, drag queen vincitrice della prima edizione di RuPaul’s Drag Race UK: aveva 32 anni È morta The Vivienne, la drag queen vincitrice della prima edizione inglese del programma RuPaul’s Drag Race. All’anagrafe James Lee Williams, aveva 32 anni. Sconosciute per il momento le cause del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

332 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta la drag queen The Vivienne, vincitrice della prima edizione inglese del programma RuPaul's Drag Race nel 2019. All'anagrafe James Lee Williams, l'artista aveva 32 anni. La sua scomparsa è avvenuta lo scorso weekend e a darne notizia è stato il suo ufficio stampa in una nota. Ancora sconosciute al momento le cause del decesso. Il suo portavoce ha chiesto rispetto per la privacy della sua famiglia.

La carriera di James Lee Williams, in arte The Vivienne

James Lee Williams era nato a Byth, in Inghilterra, e all'età di 16 anni si era trasferito a Liverpool. Il suo nome drag era The Vivienne, scelto in onore della sua stilista preferita Vivienne Westwood. Il successo è arrivato nel 2015 quando ha partecipato come UK Drag Ambassador nel programma RuPaul's Drag Race, lo stesso che ha poi vinto nel 2019. Oltre alla vittoria nello show, nel 2023 ha partecipato a Dancing On Ice e ha interpretato il ruolo della Strega dell'Ovest in un tour del musical Il Mago di Oz.

I messaggi di cordoglio per The Vivienne

Sono diversi i personaggi del mondo della tv che hanno voluto scrivere un messaggio d'addio per The Vivienne. In prima linea il programma RuPaul's Drag Race, che ha dedicato all'artista un post sui social, scrivendo: "Sentiremo moltissimo la sua mancanza, ma la sua eredità andrà avanti, come esempio di creatività e autenticità. Ha mostrato cosa vuol dire essere una vera campionessa". Il portavoce di The Vivienne, che per primo ha dato la notizia della sua morte, l'ha descritta come "una persona meravigliosa, incredibilmente amata e di gran cuore".