È morta Diane Delano, l’attrice di NCIS e La vita secondo Jim aveva 67 anni Diane Delano è morta all’età di 67 anni: la notizia arriva da People.com, attraverso il suo agente. L’attrice è morta per cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La morte di Diane Delano, l'attrice aveva 67 anni

Diane Delano è morta all'età di 67 anni per cancro. Il suo agente Dennis Sevier e la sua cara amica Stepfanie Kramer hanno confermato la notizia ai tabloid statunitensi quali People e Deadline: l'attrice è morta nella sua casa di Sherman Oaks, in California, circondata dall'affetto dei suoi cari. La sua amica, l'attrice Stepfanie Kramer, ha raccontato a Deadline: "Era grande e audace e portava il suo arguto ingegno e il suo perfetto tempismo comico in ogni ruolo. La sua presenza terrena e chiassosa le permetteva di dominare sempre la stanza. Era unica nel suo genere".

La carriera di Diane Delano, volto delle serie tv di successo

Nota sopratutto per il ruolo di Barbara Semanski, la poliziotta dell'Alaska nella commedia Northern Exposure, ha recitato anche in serie televisive di successo quali Desperate Housewives, La vita secondo Jim, NCIS: Unità anticrimine, Zoey 101, E.R. Medici in prima linea. Nata nel '57 a Los Angeles, iniziò a recitare a 6 anni. Diane Delano ha recitato in film di successo quali Batman: The Brave and the Bold e Teen Titans, poi ha prestato inoltre la voce a diversi personaggi dei videogiochi quali Lego Star Wars: The Skywalker Saga, a serie animate come Infinity Train e alle serie TV Pen15 e Good Girls .