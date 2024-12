video suggerito

Dayle Haddon è morta a 76 anni: il corpo trovato senza vita nell'appartamento dell'attore Marc Blucas È morta l'attrice ed ex supermodella Dayle Haddon all'età di 76 anni. Recitò accanto a Massimo Ranieri ne La Cugina e nei film di Woody Allen: il suo corpo è stato ritrovato senza vita nella casa del genero, l'attore Marc Blucas. CBS News fa sapere che sarebbe morta per un'intossicazione da monossido di carbonio.

A cura di Gaia Martino

È morta l'attrice ed ex supermodella Dayle Haddon. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita nell'appartamento del suo genero, Marc Blucas, intorno alle 6.30 del mattino di venerdì 27 dicembre: CBSNews.com fa sapere che sarebbe morta per intossicazione da monossido di carbonio. L'uomo, trovato svenuto dalla polizia, si troverebbe ora in ospedale. Dayle Haddon, morta a 76 anni, ha lavorato anche per il cinema italiano: ha recitato accanto a Massimo Ranieri nella commedia La cugina.

Dayle Haddon e Massimo Ranieri nel film La cugina

Cosa è successo a Dayle Haddon, morta a 76 anni

Dayle Haddon sarebbe morta per intossicazione da monossido di carbonio, fa sapere la CBS News. Stando ai fatti raccontati dal sito della tv americana, l'attrice è stata ritrovata senza vita nell'appartamento del cognato, Marc Blucas: un vicino avrebbe telefonato al 911 nelle prime ore del mattino di venerdì 27 dicembre per segnalare la presenza di un uomo svenuto al primo piano di una stanza separata della casa. Marc Blucas, marito della figlia di Dayle Haddon, anche lui attore, si trova ora al Robert Wood Johnson University Hospital nel New Jersey, ma le sue condizioni di salute sono al momento sconosciute. Il corpo dell'attrice ed ex supermodella 76enne è stato ritrovato in una camera da letto del secondo piano della casa: "Le indagini preliminari dimostrano che un'impianto di riscaldamento ha funzionato male, producendo una grande quantità di monossido di carbonio all'interno della casa", ha dichiarato il sergente Jonathan Koretzky alla CBS News.

L'addio della figlia di Dayle Haddon, Ryan

Ryan Haddon, la figlia di Dayle, con un post su Instagram pubblicato poche ore fa ha salutato la sua mamma rendendole omaggio con alcune fotografie e un lungo messaggio d'amore: "La luce brillante di Dayle si è affievolita in questa terra. Non ho dubbi sul fatto che ora risplenda dove ce n'è più bisogno. Era una donna potente, ma morbida e attenta con tutti, curiosa, creativa, bella dentro e fuori. È stata d'ispirazione a molti. Ho sempre fiducia nelle tempistiche delle cose, non possono esserci incidenti e il modo in cui entriamo e usciamo da questo mondo è misterioso. Dava valore all'evoluzione della sua anima, so che il suo viaggio qui è stato completo. Un cuore puro. Una ricca vita interiore. Ha toccato così tante vite. Una vita ben vissuta. Riposa nella luce, mamma".