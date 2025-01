È morta Anti, la cagnolina Brandy della serie After Life: l’omaggio dell’attore Ricky Gervais

video suggerito

È morta all'età di 13 anni Antilly, la cagnolina protagonista della serie After Life. A darne notizia è stato l'attore Ricky Gervais – interprete di Tony Johnson nella commedia drammatica targata Netflix – tramite un post condiviso su X.

Ricky Gervais sulla scomparsa di Antilly: "Era un'anima meravigliosa"

Antilly è venuta a mancare all'età di 13 anni nella sua casa nell'Oxfordshire. La cagnolina aveva accompagnato Ricky Gervais negli episodi della serie After Life. È stato l'attore a dare la notizia della sua scomparsa tramite un post condiviso su X. Nel tweet, a corredo di un loro scatto insieme, la didascalia: "Una notizia triste. Anti, che ha recitato come Brandy in After Life, è morta. Aveva tredici anni, era una brava cagnolina". E ancora, come si legge sul sito della BBC: "Anti era un'anima meravigliosa. Ha contribuito a rendere After Life la mia esperienza cinematografica preferita di sempre".

Antilly, il pastore tedesco star di After Life

Vislor Antilly, conosciuta come Anti, è nato nell'Herefordshire, presso la struttura del Vislor Dog Training Centre di West Bromwich. La cagnolina, un pastore tedesco, è presente in diciotto episodi di After Life. La serie drammatica targata Netflix, che vede come protagonista Ricky Gervais, racconta la storia di un giornalista di un quotidiano che deve affrontare il lutto per la scomparsa della moglie. È proprio Brandy, interpretata da Antilly, ad aiutare il protagonista dello show a superare il dolore per la perdita della sua amata. Oltre alla partecipazione in After Life, Anti è apparsa anche nel film di Hollywood Edge of Tomorrow con Tom Cruise, The Midnight Sky con George Clooney e Erano ragazzi in barca. Per la televisione ha preso parte a serie britanniche The Capture, Doc Martin e Midsomer Murders. Il pastore tedesco è apparso anche in programmi come Britain's Got More Talent e 8 Out of 10 Cats Does Countdown.