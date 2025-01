video suggerito

È morta Leslie Charleson, l’attrice di General Hospital aveva 79 anni È morta l’attrice Leslie Charleson, nota per il ruolo di Monica Quartermaine in General Hospital. Aveva 79 anni: l’annuncio è arrivato dal produttore esecutivo della serie, Frank Valentini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Leslie Charleson è morta all'età di 79 anni. L'attrice statunitense nota per il ruolo di Monica Quartermaine in General Hospital era malata da tempo: è morta in un ospedale di Los Angeles due giorni fa, domenica 12 gennaio 2025. Lo ha fatto sapere Frank Valentini, produttore esecutivo della soap opera di successo in onda su Prime Video.

La morte di Leslie Charleson

"Con il cuore triste annuncio la scomparsa della mia cara amica e collega Leslie Charleson. La sua attività in General Hospital è durata quasi 50 anni e proprio come Monica era il cuore della famiglia Quartermaine, Leslie era un'amata matriarca dell'intero cast della troupe. Mi mancheranno le nostre chiacchierate quotidiane, la sua ironia e la sua presenza sul set. A nome di tutto il cast di General Hospital, le mie più sentite condoglianze ai suoi cari in questo momento difficile". Con queste parole Frank Valentini, produttore esecutivo della soap opera disponibile per la visione su Prime Video, ha annunciato la morte dell'attrice che ha interpretato il ruolo della cardiologa dell'ospedale di Port Charles della serie dal 1977 al 2023. Leslie Charleson il prossimo 22 febbraio avrebbe compiuto 80 anni.

La carriera di Lelie Charleson

Per il suo ruolo, Leslie Charleson ha ricevuto quattro nomination ai Daytime Emmy Awards, oltre a due nomination a Soap Hub e quattro a Soap Opera Digest. L'attrice statunitense che è apparsa in più di 2.000 episodi della serie, conquistò i fan dopo che il suo personaggio si legò alla ricca e volubile famiglia Quartermaine, sposando nel 1978 il dottor Alan Quartermaine, interpretato da Stuart Damon, morto nel 2021 all'età di 84 anni. Per decenni le storie hanno ruotato intorno al loro turbolento matrimonio. Leslie Charleson ha recitato anche in 27 episodi della soap Port Charles, nata come spin-off di General Hospital. L'attrice iniziò la carriera nel 1964 con la soap opera A Flame in the Wind nel ruolo di Pam. Nel corso della sua carriera è stata guest star in molte serie tv tra cui Adam-12, Squadra emergenza, Ironside, Mannix, Marcus Welby, Happy Days, Cannon, Le strade di San Francisco, Agenzia Rockford, Un detective in corsia, Barnaby Jones e Friends.