Lutto nel mondo di Squid Game, è morta Lee Joo-sil a causa di un tumore al seno L'attrice interpretava la madre del detective sotto copertura Hwang Joon-ho. È morta a causa di un tumore al seno all'età di 81 anni.

Lee Joo-sil, attrice sudcoreana protagonista della serie Squid Game, è morta a causa di un tumore al seno all'età di 81 anni. La notizia della sua scomparsa è stata data del quotidiano sudcoreano The Chosun Ilbo. Nella popolare serie Netflix – scritta, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk – l'attrice interpretava la madre del detective sotto copertura Hwang Joon-ho, protagonista della seconda stagione della serie. I funerali dell'attrice sono previsti per il prossimo 5 febbraio.

La carriera di Lee Joo-sil

Lee Joo-sil era nata nel 1944. La sua carriera era legata principalmente a ruoli in produzioni teatrali e come doppiatrice, per poi ottenere con costanza ruoli nei film e nei telefilm della Corea del Sud. Aveva goduto dell'esplosione delle produzioni del suo Paese, partecipando a numerosi film divenuti popolari anche nel mondo come Train to Busan nel 2016, film a sfondo apocalittico diventato un vero e proprio cult movie nel mondo, e in The Uncanny Counter, che racconta di un gruppo di cacciatori paranormali alla ricerca di spiriti maligni dell'aldilà. Tra gli altri film ai quali ha partecipato anche The City of Violence, Le Grand Chef, Sunny, Antique, Commitment, Running Wild, Face, The Uninvited, A Single Spark, Notebook from my Mother, Sunkist Family, The Sword with no name e The Tower.

All'attrice sarà dedicata la terza stagione

Nel 1989 vinse un Baeksang Arts Award, corrispettivo degli Emmy coreani, come miglior attrice di teatro. L'attrice dovrebbe aver registrato anche alcuni episodi della terza stagione di Squid Game, che sarà disponibile a partire dal prossimo mese di giugno. La serie, secondo quanto anticipano media coreani, sarà dedicata in sua memoria. La seconda stagione di Squid Game ha fatto numeri impressionanti: più di 4.6 miliardi di minuti di visione complessivamente.