Morta a 48 anni Barbie Hsu, l'attrice è stata colpita da una polmonite mentre era in vacanza Barbie Hsu è morta a 48 anni per una polmonite che l'ha colpita mentre era in vacanza. La notizia arriva da BBC.com che riporta le parole della sorella dell'attrice: "Era venuta in Giappone per una vacanza, Barbie ci ha lasciati dopo aver contratto una polmonite, causata dall'influenza".

A cura di Gaia Martino

Barbie Hsu, cantante e attrice salita alla ribalta per il suo ruolo nella serie televisiva Meteor Garden e Mars, è morta all'età di 48 anni. Considerata una delle figure più influenti e amate nel mondo dello spettacolo asiatico, era conosciuta con il soprannome Big Sis: si è ammalata di polmonite durante un viaggio in Giappone che non le ha lasciato scampo, scrive BBC.com. Lascia il marito, il cantante e dj sudcoreano DJ Koo, e due figli nati da un precedente matrimonio.

La morte di Barbie Hsu a causa di una polmonite

"Durante il Capodanno lunare, la nostra famiglia è venuta in Giappone per una vacanza. La mia carissima sorella Barbie ci ha purtroppo lasciati dopo aver contratto una polmonite, causata dall'influenza", ha spiegato Dee Hsu, sorella dell'attrice, in una dichiarazione condivisa dal suo manager a BBC.com. Barbie Hsu soffriva di epilessia e di una malattia cardiaca: in passato era stata ricoverata a causa di crisi epilettiche, si legge.

La sua morte ha scosso il mondo dello spettacolo, oltre che la sua famiglia: l'attrice conosciuta con il soprannome Big Sis lascia il marito, il cantante sudcoreano Dj Koo e due figli, nati dal precedente matrimonio con Wang Xiaofei, uomo d'affari cinese.

La carriera di Barbie Hsu

Barbie Hsu, classe '76 di Taiwan, iniziò la carriera a 17 anni con la sorella Dee: insieme crearono un duo pop che diventò famoso e che permise ad entrambe di arrivare in tv. Barbie Hsu diventò nota in Giappone dopo aver partecipato alla serie televisiva Meteor Garden, adattamento dell'omonimo fumetto giapponese degli anni '90, nella quale ha interpretato Shancai. Il suo personaggio le permise di diventare una star. Ecco perché sui social fan da tutto il mondo la salutano dispiaciuti: "Era un'icona, un fenomeno culturale. Ci mancherà", le parole di un utente.