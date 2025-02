video suggerito

Kim Sae-ron trovata senza vita nel suo appartamento: svelate le cause della morte dell'attrice 24enne Kim Sae-ron, l'attrice coreana, è morta suicida a 24 anni. Dopo la notizia della sua morte, sono state diffuse le cause del decesso annunciate dalla polizia e riportate dai media coreani e statunitensi. La giovane attrice nel 2022 era stata multata per guida in stato di ebrezza e da allora la sua carriera in ascesa aveva avuto una battuta d'arresto.

A cura di Gaia Martino

Sono state svelate le cause della morte di Kim Sae-ron, l'attrice 24enne trovata senza vita nel suo appartamento a Seul da un amico ieri, domenica 16 febbraio. Nota per i suoi ruoli da baby star in A Brand New Life (2009) e The Man From Nowhere (2010), la sua carriera aveva subito una battuta d'arresto dopo l'incidente di due anni fa: Kim Sae-ron dopo essersi schiantata con la sua auto contro un guardrail e un generatore di energia, interrompendo l'energia a numerosi negozi per ore, era stata accusata di guida in stato di ebbrezza e condannata ad una multa salata. A distanza di due anni avrebbe deciso di togliersi la vita.

Le cause della morte di Kim Sae-ron

La polizia di Seongdong a Seul, si legge su KoreaTimes, ha dichiarato di aver ricevuto la segnalazione sulla morte dell'attrice 24enne intorno alle ore 17 ieri, domenica 16 febbraio, da un amico che ha scoperto il corpo senza vita, nel suo appartamento. Nessun segno di violenza e nessun biglietto d'addio: durante un incontro al National Office Investigation tenutosi nelle ultime ore, la polizia, però, ha fatto sapere che l'attrice si sarebbe tolta la vita. "Crediamo che abbia fatto una scelta estrema, la gestiremo come un suicidio", le parole degli agenti ai giornalisti, scrive People.

La carriera di Kim Sae-ron prima della multa per guida in stato di ebrezza

Kim Sae-ron, nata nel 2000 a Seul, esordì nel mondo del cinema a soli 9 anni, nel film Yeohaengja che le permise di diventare la più giovane coreana ad essere invitata al Festival di Cannes. Raggiunse la popolarità con The Man from Nowhere, ma nel 2022 la sua carriera in ascesa ha subito una battuta d'arresto dopo essere stata accusata di guida in stato di ebrezza. Fu aspramente criticata dal pubblico e le sue scene in una serie tv, I segugi, si legge sulla sua biografia Wikipedia, furono tagliati. Provò a tornare a recitare in un opera teatrale, ma si ritirò poco dopo per motivi di salute.