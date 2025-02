È morta l’attrice coreana Kim Sae-ron, star della serie Netflix I Segugi: aveva 24 anni

video suggerito

È morta l'attrice coreana Kim Sae-ron. Aveva 24 anni. Si è fatta conoscere dal pubblico per film come 'A Brand New Life' e 'L'uomo che veniva dal nulla', più di recente la serie Netflix 'I segugi'. Di recente era stata multata per guida in stato di ebrezza dopo essersi schiantata contro il guardrail con la sua auto.

A cura di Elisabetta Murina

È morta l'attrice coreana Kim Sae-ron. Aveva 24 anni. Si è fatta conoscere dal pubblico per i suoi ruoli in film come A Brand New Life e L'uomo che veniva dal nulla. L'ultima apparizione nella serie Netflix I segugi, uscita nel 2023. L'attrice è stata trovata senza vita nella sua casa di Seoul nella giornata di domenica 16 febbraio. Di recente era stata multata per guida in stato di ebrezza dopo essersi schiantata contro il guardrail con la sua auto.

Le cause della morte di Kim Sae- Ron

Stando a quanto si sa al momento, la giovane attrice è stata trovata senza vita nella sua casa a Seongdong-gu, nella città di Seoul. A dare l'allarme l'amica con cui aveva un appuntamento. "Non abbiamo trovato segni di violenza, ma stiamo indagando sulle circostanze della morte", ha fatto sapere la polizia. Ad oggi quindi non sono note le cause del decesso, ma ci sono indagini in corso. Nel 2022 la 24enne si era schiantata con la sua auto contro un guardrail e un generatore di energia, interrompendo l'elettricità a una sessantina di negozi della zona per quasi tre ore. Poco tempo dopo era stata dichiarata colpevole di guida in stato di ebrezza e condannata a una multa.

La carriera di Kim Sae-ron

Kim Sae-ron ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo quando era appena una bambina, diventando una delle più giovani interpreti ad essere invitata al Festival di Cannes. Tra i suoi ruoli si ricordano quello nel film A Brand New Life, L'uomo che veniva dal nulla, The Snowy Road, The Villagers. Più di recente era stata protagonista della serie Netflix I Segugi. Dopo essere stata multata per guida in stato di ebbrezza, aveva preferito ritirarsi dalle scene e allontanarsi. Nel 2024, secondo i media coreani, avrebbe tentato di tornare a recitare ma si sarebbe di nuovo allontanato dai riflettori per alcuni problemi di salute mentale.