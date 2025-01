video suggerito

È morto suicida Francisco San Martin, l’attore de Il Tempo della nostra vita e Beautiful aveva 39 anni È morto Francisco San Martin. L’attore, noto per il ruolo di Dario Hernandez nella serie Il tempo della nostra vita, aveva 39 anni e si sarebbe tolto la vita. Nato a Maiorca nel 1985, ha recitato anche in Beautiful nel 2017 e nella serie Jane The Virgin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

È morto Francisco San Martin. L'attore, noto per il ruolo di Dario Hernandez nella serie spagnola Il tempo della nostra vita, aveva 39 anni. Stando a quanto riporta il sito LA News, si è tolto la vita impiccandosi ed è stato trovato nella sua casa a Los Angeles lo scorso 16 gennaio. Nato a Maiorca nel 1985, ha recitato anche in Beautiful per 16 episodi nel 2017 e nella serie Jane The Virgin.

La carriera di Francisco San Martin, da Il tempo della nostra vita a Jane The Virgin

Nato a Maiorca il 27 agosto 1985, Francisco San Martin ha iniziato la sua carriera nel mondo della televisione recitando in programmi per bambini. Ha vissuto per un periodo in Argentina, per poi tornare a Madrid e lavorare come modello, prendendo anche lezioni di recitazione. Il suo primo ruolo importante è stato nella soap Il Tempo della nostra vita nel 2011 nei panni di Dario Hernandez. Successivamente, nel 2017, ha fatto parte anche del cast di Beautiful nel ruolo di Mateo, giardiniere di Forrester Manor. Il pubblico l'ha apprezzato e amato anche per la sua interpretazione di Fabian nella serie Jane The Virgin.

Il messaggio di Camila Banus

Francisco San Martin e Camila Banus, insieme nella serie Il tempo della nostra vita

Sono diversi gli attori ed ex colleghi che hanno voluto rendere omaggio a Francisco San Martin, dopo aver saputo della sua morte. Tra questi Camila Banus, co protagonista con lui nella serie Il tempo della nostra vita. "Pepe, cosa posso dire se non che ti amo e riposa in pace, amico mio", ha scritto l'attrice. E ha aggiunto: "Ti voglio tanto bene, avrei voluto dirtelo di più".