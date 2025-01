video suggerito

Morto il regista Jeff Baena, era il marito dell'attrice Aubrey Plaza Il regista e sceneggiatore, 47 anni, è stato trovato senza vita venerdì in una casa della contea di Los Angeles. Dal 2011 era legato sentimentalmente all'attrice Aubrey Plaza. Secondo TMZ si tratterebbe di suicidio.

A cura di Andrea Parrella

È morto il regista e sceneggiatore Jeff Baena. Il cineasta, 47 anni e marito dell'attrice Aubrey Plaza, è stato trovato senza vita venerdì in una casa della contea di Los Angeles. Le circostanze del decesso sono ancora poco chiare, il corpo di Baena è stato trovato da un assistente che ha chiamato la polizia intorno alle 10.30di venerdì 3 gennaio.

Le circostanze della morte e l'ipotesi del suicidio

Stando alle prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un suicidio, come sostiene TMZ, ma l'ufficio del coroner della contea di Los Angeles, che ha disposto il sopralluogo nell'abitazione dell'attore, non ha ancora reso note al momento la causa ufficiale del decesso.

Jeff Baena e la carriera nel cinema

Nato il 29 giugno 1977 a Miami, in Florida, dopo essersi laureato alla New York University Film School, Baena si era trasferito a Los Angeles per iniziare la sua carriera a Hollywood, inseguendo così la passione per il cinema che lo aveva sempre contraddistinto. Inizia così a muovere i primi passi nel mondo del cinema diventando assistente di produzione per il regista Robert Zemeckis, per poi lavorare come assistente al montaggio per lo sceneggiatore e regista David O. Russell. La svolta arriva con la scrittura della sceneggiatura di "I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita", concepita nel 2004 proprio insieme a Russell. Baena ha quindi debuttato alla regia con "Life After Beth – L'amore ad ogni costo" (2014), film per il quale ha lavorato anche alla sceneggiatura, dirigendo nel ruolo della protagonista Aubrey Plaza, attrice e comica statunitense che nel 2022 ha recitato anche nella celebre serie White Lotus. Baena e Plaza si sono legati sentimentalmente nel 2011. Il progetto successivo di Baena, "Un weekend al limite" (2016), con Thomas Middleditch, ha debuttato al Sundance Film Festival con una nomination al Gran Premio della Giuria. In seguito Baena ha anche scritto e diretto il film "The Little Hours" (2017), interpretato ancora da Plaza. Poi ha co-sceneggiato, diretto e prodotto "Horse Girl" (2020), interpretato da Dave Franco e Allison Brie.