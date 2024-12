video suggerito

È morto Francesco Cinquemani, il regista e scrittore aveva 57 anni È scomparso a 57 anni Francesco Cinquemani, regista, giornalista e sceneggiatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È morto la notte scorsa a Roma il regista, giornalista e sceneggiatore Francesco Cinquemani, aveva 57 anni. A darne la notizia il portale Cinemotore. Tanti i colleghi e gli amici che hanno lasciato un messaggio in suo ricordo.

L'annuncio della morte di Francesco Cinquemani

Dopo una breve malattia, Francesco Cinquemani è scomparso all'età di 57 anni a Roma. I funerali si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 11 presso la chiesa di Santa Prisca all'Aventino. Sono tanti i colleghi e le persone vicine al regista che in queste ore stanno lasciando messaggi per ricordalo. Si legge su Facebook: "Che brutto scherzo che ci hai fatto, Five… ci lasci con il ricordo di un tempo bellissimo, quando Roma era nostra e passavamo le serate tra feste, sogni, progetti e chiacchiere (soprattutto le tue). Buon viaggio amico caro, cuore sensibile e generoso".

La carriera di Francesco Cinquemani

Francesco Cinquemani, nato a Roma il 26 maggio 1978, ha iniziato la carriera come giornalista e saggista, scrivendo per riviste come Tv, Sorrisi e Canzoni, Emporio Armani Magazine, Rockstar, Tutto. La sua opera prima come regista è stata Andròn: The Black Labyrinth (2015), seguita da Beyond the Edge – I maestri del'illusione (2018), in cui recitò Antonio Banderas. Tra i suoi lavori più apprezzati c'è La rosa velenosa (2019) film che ha vinto il premio per la miglior regia internazionale al Terra di Siena Film Festiva. A seguire, poi, il docufilm Lockdown Generation (2021), Ladri di Natale (2021), Vote for Santa (2021), La buona strega del Natale (2021), The Ghosts of Monday (2022), Muti – The Ritual Killer, con la co-regia di George Gallo e Luca Giliberto (2023), Sherlock Santa (2023), Natale con i Puffins (2023) e Kid Santa (2023). Il magico mondo di Billie (2024), film per bambini, che si discosta dai suoi precedenti lavori.