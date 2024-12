video suggerito

I migliori film di Natale su Prime Video da vedere in streaming Quali film vedere in streaming in occasione delle feste di Natale? Di seguito il catalogo Prime Video con i titoli natalizi disponibili nei giorni 24, 25 e 26 dicembre: film e cartoni animati da vedere insieme alla famiglia.

A cura di Stefania Rocco

Quali film vedere in streaming in occasione delle feste di Natale? Qualche suggerimento arriva dal catalogo Prime Video che, tra film e cartoni animati, rende disponibili diversi titoli natalizi da guardare insieme alla famiglia nei giorni 24, 25 e 26 dicembre. Vastissimo il ventaglio di scelte possibili: dai grandi classici di Natale alle nuove commedie e ai cartoni animati che faranno felici i più piccoli. Disponibili, tra gli altri, "Uno Rosso" con Dwayne Johnson e Chris Evans, oppure il classico “Il Grinch” fino ai titoli destinati ai più piccoli come “Elf Me”. I film resteranno disponibili anche dopo il periodo festivo.

Io sono Babbo Natale

Il film con Marco Giallini e Gigi Proietti

Film del 2021 con Marco Giallini che interpreta il rapinatore Ettore, la cui unica ambizione è quella di continuare la sua carriera da malvivente. Così si ritrova a casa di Nicola (interpretato da Gigi Proietti) che gli rivela di essere Babbo Natale.

Pintus @Christmas

Lo show con Angelo Pintus

Il varietà con Nicola Pintus che è un vero e proprio show di Natale. Risate e divertimento assicurate grazie anche alla presenza di ospiti come Malika Ayane, Lillo e Francesco Cicchella.

Uno Rosso

La commedia con Dwayne Johnson

Commedia con Dwayne Johnson e Chris Evans, rispettivamente capo della sicurezza del Polo Nord e cacciatore di taglie, in missione per salvare il Natale.

Elf Me

La locandina del film

L’elfo di Babbo Natale Trip, dopo avere realizzato un’invenzione rivelatasi disastrosa, conosce Elia (Federico Ielapi), un ragazzino timido figlio di una madre iperprotettiva (interpretata da Anna Foglietta). A rovinare il Natale ai tre sarà il perfido imprenditore Ciocca (Claudio Santamaria).

Dickens – L’uomo che inventò il Natale

Dickens – L'uomo che inventò il Natale

La storia di come Charles Dickens trovò l’ispirazione per scrivere Canto di Natale, uno dei più emozionanti racconti di sempre. A interpretare Dickens è l’attore Dan Stevens. Il film è diretto da Bharat Nalluri.

Il Grinch

Tra i più classici film di Natale

Il classico di Natale con Jim Carrey nei panni del Grinch, un misterioso essere verde determinato a rovinare il Natale a tutti. Cindy Lou, una bambina che vive nel paese di Chimono, convince il sindaco a invitare quello strambo personaggio a trascorrere le feste insieme.

Elliot – La piccola renna

Elliot – La piccola renna

Quando Blitzen, la renna di Babbo Natale, annuncia il suo ritiro è il giovane Elliot, un cavallo che ha sempre sognato di trainare la slitta di Babbo Natale, a proporsi di sostituirlo.

Babbo bastardo 2

Il premio Oscar Bob Thornton torna a vestire i panni di Willie Soke che, insieme al suo perfido aiutante Marcus progetta di svaligiare un ente di beneficenza proprio in occasione della vigilia di Natale.

Improvvisamente a Natale mi sposo

Con Diego Abatantuono

A pochi giorni dal Natale, la famiglia di Lorenzo formata dalla figlia Alberta, il marito Giacomo e la nipote Chiara, si riunisce nell’hotel di Lorenzo per le festività. Ad attenderli questa volta c’è una novità: Serena, la donna americana, della quale Lorenzo si è innamorato e che intende sposare. Alberta, avvocata diffidente, comincia quindi a indagare sul passato della donna.

Scary Christmas

La locandina del film

I genitori di un tredicenne, in occasione delle feste di Natale, decidono di affidarlo a una babysitter poco più grande di cui il ragazzino è innamorato. La serata, però, prende una piega inaspettata e inquietante.