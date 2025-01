Jeff Baena morto suicida, la moglie attrice Aubrey Plaza: “Questa è una tragedia inaccettabile”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dopo la morte del marito Jeff Baena, Aubrey Plaza ha rotto il silenzio con una dichiarazione ufficiale rilasciata a PageSix. Il regista e sceneggiatore 47enne è stato trovato nella sua casa, a Los Angeles, senza vita lo scorso venerdì: la causa della morte è stata rivelata soltanto dopo qualche giorno, in seguito alle indagini. I registri online dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, si legge, hanno confermato che si è trattato di suicidio. Per la moglie, attrice di The White Lotus per la quale si è aggiudicata uno Screen Actors Guild Award, si tratta di una "tragedia inaccettabile".

Le parole di Aubrey Plaza

"Questa è una tragedia inaccettabile. Siamo profondamente grati a tutti coloro che ci hanno offerto supporto. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy in questo momento" ha dichiarato Aubrey Plaza a PageSix dopo la morte del marito. Prima che l'attrice confermasse la drammatica notizia sul marito, il rappresentante chiese, con una dichiarazione a Deadline, massima riservatezza: "La famiglia è devastata e chiede la massima riservatezza in questo momento difficile", le parole.

La morte di Jeff Baena

La morte di Jeff Baena – regista di film come Spin Me Round Fammi girare, Horse Girl e The Little Hours – risale allo scorso venerdì 3 gennaio, quando è stato trovato senza vita nella sua casa a Los Angeles. Il regista si è suicidato stando a quanto confermato "dai registri online dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles", scrive PageSix.

Il regista e sceneggiatore aveva conosciuto Aubrey Plaza nel 2011 e subito iniziarono a frequentarsi: nel 2021 arrivarono le nozze celebrate in gran segreto. Fu l'attrice a confermare il matrimonio in un post su Instagram: "Così orgogliosa del mio caro marito che ha sognato un altro film che ci porterà altri problemi", scherzò.