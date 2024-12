video suggerito

È morto Hudson Meek, l'attore di Baby driver aveva 16 anni: "È caduto da un veicolo in movimento" L'attore era noto per avere partecipato al film Baby Driver – Il genio della fuga diretto da Edgar Wright. Si indaga per definire le esatte circostanze della sua morte.

A cura di Daniela Seclì

È morto Hudson Meek, l'attore aveva solo sedici anni ed era noto per avere partecipato al film Baby Driver – Il genio della fuga diretto da Edgar Wright. Nella pellicola interpretava il protagonista (ruolo assegnato a Ansel Elgort) da giovane. Secondo i primi dettagli trapelati, la morte sarebbe stata causata dalle ferite riportate dopo essere caduto da un veicolo in movimento. Inutile la corsa in ospedale. Il decesso è avvenuto sabato 21 dicembre. Sui social, il dolore della famiglia.

Le cause della morte dell'attore Hudson Meek, aveva 16 anni

Secondo quanto riporta Variety, l'incidente sarebbe avvenuto giovedì 19 dicembre a Vestavia Hills, Alabama. Secondo quanto riferito dalle autorità, Hudson Meek avrebbe "riportato gravi ferite dopo essere caduto da un veicolo in movimento". È stato trasportato in ospedale, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Il sedicenne è morto sabato 21 dicembre. La polizia di Vestavia Hills sta indagando per definire le esatte circostanze della morte. Oltre ad avere recitato in Baby Driver, Hudson Meek ha preso parte ad altri film e serie tv come MacGyver, Genius, Found, Legacies, 90 Minute, The List e The Santa Con.

Il dolore della madre

Ad annunciare la morte del giovanissimo attore, è stata la madre Lani Wells Meek. Su Facebook ha scritto: "I nostri cuori sono a pezzi nel condividere la notizia che Hudson è tornato a casa per stare con Gesù stanotte. I suoi 16 anni su questa terra sono stati troppo pochi, ma ha realizzato così tanto e ha avuto un impatto significativo su tutti coloro che ha incontrato". Sabato 28 dicembre si terrà una celebrazione della sua vita che sarà disponibile anche in streaming: "Per favore pregate per la nostra famiglia e per i suoi amici mentre proviamo a metabolizzare questa improvvisa e tragica scomparsa".