Morto il Gladiatore di Avanti un Altro, il cast ricorda Emanuele Vaccarini: “Siamo sconvolti”

A cura di Daniela Seclì

La morte di Emanuele Vaccarini ha sconvolto il cast di Avanti un altro. In tanti, hanno espresso il loro cordoglio sui social. Sonia Bruganelli, che si occupa dei casting del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, gli ha dedicato un post nelle Instagram Stories: "Riposa in pace gigante buono". Al suo messaggio sono seguiti quelli di Francesco Nozzolino, Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi, Francesca Brambilla, Franco Pistoni e Antonio Lo Cascio.

Il ricordo di Francesco Nozzolino

Francesco Nozzolino, anche lui parte del minimondo di Avanti un altro, si è detto incredulo davanti alla notizia della morte di Emanuele Vaccarini. Lo ha ricordato con un intenso messaggio:

“Ancora non ci credo. Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quanto ci siamo divertiti dietro ai camerini, tante risate! È così triste e strano sapere che non ci sei più, non mi sembra vero”.

Franco Pistoni, lo Iettatore di Avanti un altro

Franco Pistoni, che interpreta lo Iettatore, gli ha dedicato un post su Instagram: "Mi è appena giunta notizia che Emanuele Vaccarini, il ‘gladiatore’ di Avanti Un Altro, non è più tra noi…Gigante Buono, Amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua Vita, di sua Madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha".

Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi e Francesca Brambilla sono sconvolte

Claudia Ruggeri su Instagram: "Sconvolta, gigante buono riposa in pace". Le ha fatto eco Laura Cremaschi, anche lei sconvolta dopo avere ricevuto la notizia della morte di Emanuele Vaccarini: "Sono scioccata. Incredibile la vita! Queste notizie ti invitano a riflettere". A loro si è unita anche Francesca Brambilla: "Sconvolta nel sentire questa terribile notizia. Il Gladiatore di Avanti un altro, sarai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace".

Antonio Lo Cascio, l'Indignato di Avanti un altro

Antonio Lo Cascio, che ad Avanti un altro interpreta l'Indignato lo ha ricordato come un combattente: "Ciao Manu, tu che eri un gladiatore, che anche se per gioco, eri un combattente, purtroppo questa battaglia è stata più forte di te. Mi mancherai. Ti voglio bene amico mio, Emanuele Vaccarini".