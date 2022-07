È morto Emanuele Vaccarini, il gladiatore di Avanti un altro Lutto ad Avanti un altro. È morto Emanuele Vaccarini, aveva 44 anni. Interpretava il Gladiatore nel minimondo del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

A cura di Daniela Seclì

Lutto ad Avanti un altro. È morto Emanuele Vaccarini, uno dei protagonisti del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. L'uomo, che aveva 44 anni, interpretava il Gladiatore e faceva parte del cast sin dal 2019. Al momento non sono state rivelate le cause del decesso, anche se – secondo quanto riporta TVBlog – l'uomo di recente avrebbe parlato sui social di alcuni problemi di salute.

Chi era Emanuele Vaccarini

Emanuele Vaccarini è nato a Roma nel 1977. Avrebbe compiuto 45 anni il 18 luglio. Suo padre sperava che diventasse un calciatore, proprio come lui, ma Emanuele non sembrava appassionarsi a quello sport. Anche il padre, a un certo punto, dovette cedere e ammettere che forse il figlio non era tagliato per diventare l'erede di Totti. Ad aiutare Vaccarini a scoprire la sua passione, fu la madre. La donna, infatti, un giorno decise di iscriverlo a karate. E così, Emanuele trovò una disciplina a cui dedicarsi con piacere. Nel tempo, ha coltivato anche il bodybuilding, MMA, arti marziali e pugilato, insegnando anche questi sport. Per il suo fisico imponente, spesso veniva chiamato a interpretare il ruolo di comparsa nei film in costume o di guerra. Ma l'uomo non si dedicava esclusivamente allo sport. Lavorava anche alle ferrovie. Inoltre, sulla sua pagina Instagram amava condividere con i suoi follower, ricette culinarie spesso appartenenti alla tradizione romana.

Da Sonia Bruganelli a Francesco Nozzolino, i messaggi di cordoglio

In poco tempo, nei panni del Gladiatore, era riuscito a farsi amare dai suoi colleghi e dal pubblico. Sono tanti quelli che, in queste ore, lo stanno ricordando sui social. Sonia Bruganelli gli ha dedicato un post nelle Instagram Stories: "Riposa in pace gigante buono". Francesco Nozzolino, anche lui parte del minimondo di Avanti un altro, lo ha ricordato con un intenso messaggio:

“Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quante ne abbiamo combinate dietro quei camerini, tutte le risate che mi hai fatto fare, gli scherzi che mi facevi di continuo. È così triste e strano sapere che non ci sei più, non mi sembra vero”.

A loro, in queste ora, si stanno aggiungendo tantissimi messaggi di cordoglio.