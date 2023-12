Morto Camden Toy, l’attore che interpretava il demone in Buffy È morto a 68 anni l’attore americano Camden Toy, noto per aver interpretato vari demoni nella serie tv “Buffy l’ammazzavampiri”. Due anni fa gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas.

L'attore americano Camden Toy si è spento all'età di 68 anni, dopo che due anni fa gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas. A darne notizia è stato il suo agente tramite un comunicato, in cui dichiara che il decesso è avvenuto nell'abitazione di Los Osos in California. Era noto per aver interpretato alcuni mostri e demoni nella serie tv Buffy l'ammazzavampiri, tra il 1999 e il 2003.

Camden Toy e i demoni in Buffy

Classe 1955 era nato a Pittsburgh ma cresciuto in Pennsylvania. Sin da ragazzo ha sempre amato il mondo della recitazione, ottenendo piccole parti in diverse produzioni. La svolta arrivò proprio quando fu scelto per prendere parte al decimo episodio della quarta stagione di Buffy. Da quel momento, vari sono stati i personaggi da lui interpretati nella nota serie tv, che in Italia era trasmessa su Italia 1, ma a causa del trucco, necessario per dar vita a personaggi mostruosi, il suo volto non era mai comparso se non coperto.

Toy è stato uno dei Gentleman, insieme a Doug Jones, Don W. Lewis e Charlie Brumbly che avevano il compito di rubare la voce alle persone e prendere loro il cuore; è stato poi il Principe della Menzogna, il demone Gnarl e anche il vampiro Tulakon. I Gentlman, a differenza degli altri antagonisti, sono entrati a far parte del cast di Buffy, apparendo in più episodi, nei quali dovevano scontrarsi con Sarah Michelle Gellar, tanto che per i gli appassionati della serie sono da considerarsi come i più spaventosi dell'intera saga, sebbene non siano mancati anche altri loschi figuri ad infestare il cammino di Buffy.

La carriera dopo Buffy

Camden Toy, però, ha lavorato anche in altre produzioni televisive dopo il lungo periodo sul set della serie dedicata all'ammazzavampiri più famosa del piccolo schermo. Risale al 2008 la sua partecipazione a The Mentalist, mentre nel 2010 è stato anche in The Bay. Non sono mancati anche dei ruoli ottenuti al cinema, dove ha preso parte almeno ad una ventina di film, ottenendo dei piccoli ruoli. Oltre al lavoro davanti alla macchina da presa, Toy che sa sempre era appassionato di cinema, aveva lavorato anche come montatore cinematografico.