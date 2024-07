Monica Setta compie 60 anni: “Mai rifatta, è genetica. E sono virtuosa a tavola, la tv non ammette chili di troppo”

video suggerito

“Non mi sono mai rifatta, neanche una punturina. Non uso neppure le creme”, lo dichiara Monica Setta in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera a pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno. La giornalista commenta, tra le altre cose, il successo ottenuto dalle foto in bikini postate recentemente sui social. Foto che dimostrano quando la conduttrice di Storie di donne al bivio, format di successo in onda su Rai2, sia in perfetta forma. “Questione di genetica: mia nonna che è arrivata a 110 anni aveva una carnagione splendida. Però sono una virtuosa a tavola, seguo una dieta proteica. La tv non ammette chili di troppo”, precisa.

“I complimenti per essere in forma a 60 anni? Modo antico di ragionare”

Setta non ha tuttavia apprezzato il fatto che alcuni dei complimenti fossero connessi al fatto di sfoggiare una perfetta forma fisica in relazione alla sua età. “Fare i complimenti perché si è in forma a sessant’anni mi sembra un modo antico di ragionare. A sessant’anni non si può essere belle? I sessanta di oggi sono i nuovi quaranta: davanti ci sono ancora vent’anni di lavoro e opportunità”, precisa infatti la giornalista, rivendicando con orgoglio di considerare slegati i due concetti.

Monica Setta: “Bello accogliere con naturalezza le rughe”

Setta precisa infine di non avere alcun timore di invecchiare: “No, abbiamo tutti una data di scadenza e non si può alterare la realtà. E poi è bello accogliere con naturalezza le rughe. Vuoi mettere che noia sarebbe restare sempre uguali”. Infine, un bilancio sui traguardo raggiunti fino a oggi: “Il mio è positivo, ho coronato il sogno di realizzarmi nel giornalismo, costruendo programmi da sola, in modo artigianale. E per me è importante. Come ho scritto in un post, ho sempre avuto le idee chiarissime su quello che avrei voluto fare, affrontando con determinazione ogni ostacolo”.