video suggerito

Antonella Clerici e l’operazione: “Ho avuto fortuna. Paura di morire? Vorrei preparare il mio funerale” La conduttrice, a 60 anni, in un’intervista al Corriere ripercorre un pezzo di vita parlando di amore, scorrere del tempo, menopausa e paura di andarsene: “Ho sempre chiesto: mettetemi nel mio bosco, non davanti alla casa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonella Clerici tornerà presto in Tv, tutti i giorni, con il suo È sempre mezzogiorno, appuntamento che l'ha riconciliata con il pubblico in questi ultimi anni dopo un periodo di assenza. La conduttrice è reduce da un momento particolare che ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, visto che alcune settimane fa ha rivelato pubblicamente di essersi sottoposta a un'operazione improvvisa. "Ho avuto fortuna – racconta – Se non fossi andata quel giorno a Roma e non avessi incontrato il mio ginecologo di una vita che mi ha detto “ti devo guardare quella cisti che abbiamo visto a novembre”… Non so cosa sarebbe successo."

I problemi di salute

La conduttrice, oggi 60 anni, dà molto valore al tempo, sia nel suo presente che in relazione al suo scorrere: "A volte il tempo devi batterlo sul tempo. E così la risonanza, l’operazione… Se non avessero capito subito probabilmente avrei avuto problemi gravi". Sulla scelta di raccontarlo Clerici non ha dubbi: "Mi è venuto naturale. Ho un patto di lealtà col pubblico, dicendogli tutto".

A proposito del suo compleanno recente e dell'inizio di una nuova decade, Clerici ammette di sentirsi molto più serena oggi di quanto non lo fosse dieci anni fa, quando ne comì 50: "Li ho vissuti malissimo. Avrebbero dovuto essere molto più problematici i 60… Invece… Un po’ perché avevo perso mia madre quando lei aveva 55 anni e dunque per me quell’età si portava dietro una negatività forte, un senso di morte. Poi perché arrivò la menopausa e pensai: oramai sono vecchia. Oggi, avendone compiuti 60, mi dico: ma magari ne avessi 50".

Antonella Clerici e la paura di morire

Proprio in relazione all'età, la conduttrice che arriva un momento, come quello che sa attraversando lei, in cui per la prima volta si iniziano a fare ragionamenti relativi al fatto che il tempo ancora da vivere è probabilmente inferiore a quello già vissuto. Una constatazione che non la spaventa troppo, tanto che Clerici parla senza problemi del suo rapporto con la paura di morire: "Mi piacerebbe molto preparare il mio funerale. Ho sempre chiesto: mettetemi nel mio bosco, non davanti alla casa".