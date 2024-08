video suggerito

Monica Guerritore: “A sessant’anni parlare di sesso crea ancora scandalo” L’attrice ha parlato della donna oggi e della sua condizione: “Un uomo di 80 anni può parlare di desiderio, attrazione sessuale. Se lo fa una donna di 60 fa ancora scandalo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Monica Guerritore è stata la protagonista di un'intervista al settimanale "Sette". Argomenti principali: il tempo che passa e il sesso a sessant'anni. "Quarant'anni fa non avevo idea di cosa fosse il tempo filosoficamente", ha dichiarato l'attrice. "Oggi posso dire di avere un rapporto privilegiato. Le cose cambiano e noi stessi cambiamo. Al di là dell'aspetto fisico. A quello, all'aspetto esteriore, non penso proprio. Tutto ciò che riguarda i segni del viso, del corpo non è rilevante per il mestiere che faccio". E sul futuro: "Il tempo si accorcia, assolutamente. Non ho di fronte un dopo come invece capita durante l'adolescenza o a vent'anni. Ma c'è una cosa più importante del futuro: il presente".

Le parole di Monica Guerritore sulla condizione delle donne

Monica Guerritore ha poi parlato della sua idea sulla condizione delle donne, oggi: "Se nella nostra cultura il tempo delle donne è diverso da quello degli uomini? Eccome. Per l'aspetto fisico, e non solo. Un uomo di 80 anni può parlare di desiderio, attrazione sessuale. Se lo fa una donna di 60 fa ancora scandalo. Non si riesce neanche a immaginare. Come se le donne potessero solo sognare il principe azzurro. Neanche il pensiero.. fa molto ridere, no?".

"Quando non lavoro, ci sono periodi in cui butto tutto"

La routine quotidiana di Monica Guerritore è assolutamente comune: "Mi sveglio prestissimo. Sono un tipo riflessivo, mi perdo nei pensieri". Il rapporto con gli uomini: "Qualunque sia il compagno che mi dorme vicino io mi alzo, vado in un'altra stanza e mi metto a scrivere, mi sento libera di testa". La curiosità: "Quando non lavoro, ci sono periodi in cui faccio ‘il butto'. Inizio da una stanza e faccio una cernita di tutto con tre sacchi: uno di riciclo, uno di ‘butto di plastica' e uno di ‘butto di carta'. Oltre a essere utile, è liberatorio".