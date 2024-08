video suggerito

Monica Setta compie 60 anni, le foto del party: la tavolata con oltre 2mila rose e i fuochi d’artificio Monica Setta ha compiuto 60 anni e per l’occasione ha organizzato una grande festa nella Masseria Torre Maizza in Puglia, sua terra d’origine. La conduttrice non ha badato a spese e ha fatto le cose in grande: dalla tavolata allestita con oltre 2mila rose rosse ai fuochi d’artificio a conclusione della serata, passando per un menù interamente ‘made in Puglia’ e una torta a tre piani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso 5 agosto Monica Setta ha compiuto 60 anni. Per l'occasione la conduttrice ha organizzato una grande festa in una masseria in Puglia, sua terra di origine. Una grande tavolata con rose rosse, menù con piatti tipici, festa a bordo piscina e fuochi d'artificio: tutta l'organizzazione è stata curata nei minimi dettagli per un evento in grande stile. Sui social la festeggiata ha condiviso alcuni scatti del suo giorno speciale, passato con amici e persone care.

La festa di compleanno di Monica Setta

Per i suoi 60 anni, Monica Setta ha voluto fare le cose in grande e non ha badato a spese. "Ci abbiamo pensato a lungo, non è qualcosa che si organizza in due giorni", ha raccontato la conduttrice a La Repubblica. La festa è stata organizzata nella Masseria Torre Maizza a Savelletri, in provincia di Brindisi. La Puglia è una terra cara alla festeggiata, che è nata in questa regione e che l'ha scelta per un traguardo così importante: "È un compleanno importante, cifra tonda, così ho scelto di investire in un luogo in cui sono affezionata". All'evento hanno partecipato circa quaranta persone, tutti cari amici di Setta, "gli stessi che c'erano al mio 30esimo compleanno" ha precisato.

Come mostrano gli scatti condivisi sui social, nella masseria è stata allestita una lunga tavolata con 2.500 rose rosse, scelte dal designer floreale Michela Zurino. Poi il menù della serata, precisa la festeggiata, "tutto made in Puglia": dalle friselle rivisitate in chiave gourmet ai ravioli di burrata con pomodori e menta, passando per le immancabili orecchiette condite con crema di broccoli, catalogna e pecorino del Gargano. Immancabile la torta, alta tre piani e rigorosamente rivestita di rose rosse. Il rosso è stato anche il colore che Monica Setta ha scelto per il suo abito. Infine il grande finale: i fuochi d'artificio in cielo a celebrare una giornata che sarà per lei sicuramente indimenticabile. "Volevo fare le cose in grande e le ho fatte", ha spiegato.

I prossimi impegni televisivi di Monica Setta

A settembre Monica Setta tornerà in Rai con cinque programmi all'attivo tra tv e radio, tra cui ci sono gli ormai consolidati Generazione Z e Unomattina in Famiglia. Non mancherà poi l'appuntamento con Storie di Donne al bivio che, ha raccontato la conduttrice a La Repubblica, "quest’anno debutterà con 4 puntate in prima serata: 27 agosto, 9 settembre, 27 dicembre e 3 gennaio. Tra gli ospiti, Asia Argento, Nunzia De Girolamo, Roberta Capua, Monica Leofreddi e Valeria Marini".