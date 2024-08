Monica Setta sul rapporto con Tiberio Timperi: “Stupendo. In passato ci sono state frizioni, ora mi scrive”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Monica Setta è reduce dal grande successo del programma Storie di donne al bivio, che presto approderà in prima serata. La conduttrice ha rilasciato un'intervista nella quale ha confidato che quando ha iniziato a lavorare a questo nuovo progetto, non immaginava che il programma sarebbe stato promosso, pensava che sarebbe rimasto un esperimento estivo. Setta ha anche parlato del rapporto con il collega Tiberio Timperi, un tempo burrascoso ma ora completamente cambiato.

Monica Setta parla del rapporto con Tiberio Timperi

In un'intervista rilasciata a Niccolò Fabbri per TvBlog, Monica Setta ha parlato del rapporto con Tiberio Timperi. In passato, entrambi hanno dichiarato di avere un rapporto difficile. Non sono mancate frecciatine in diretta quando si sono ritrovati a condurre insieme UnoMattina in famiglia. Le cose, tuttavia, sembrano essere cambiate negli ultimi tempi. Monica Setta ha dichiarato:

Adesso abbiamo un rapporto stupendo. Se lui mi scrive e io non rispondo, lui mi dice: “Ma non hai visto il messaggio?”. L’ho anche invitato alla mia festa di compleanno. C’è un rapporto bellissimo e da parte mia c’è sempre stata grande stima nei suoi confronti.

Cosa è successo tra Tiberio Timperi e Monica Setta

Nel 2021, Tiberio Timperi e Monica Setta parlarono del loro rapporto conflittuale. Il giornalista dichiarò in un'intervista a Diva e Donna: "Non siamo amici. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi". Monica Setta, nel suo libro, invece si chiedeva se avesse fatto bene a chiedere a Teresa De Santis di essere affiancata da Timperi e parlava di "rapporti mai sbocciati, anzi assai difficili". Al riguardo, Monica Setta ha precisato a TvBlog:

Mi è dispiaciuto perché dall’esterno è sembrato che lui avesse bisogno delle mie raccomandazioni, mentre lui non ne ha assolutamente bisogno. Se c’è un uomo non raccomandato in Italia è Tiberio Timperi. Anzi, per il suo carattere è uno che va controcorrente, non è diplomatico; ma è bravissimo. Parlando però con Teresa De Santis io espressi il desiderio di lavorare al fianco di un grande come Tiberio, dato che per me era un ritorno importante. Siamo due giornalisti, coetanei, entrambi fumantini: è chiaro che se ci sono state frizioni, la responsabilità è stata un po’ di entrambi. Adesso però fra me e Tiberio c’è un rapporto di stima reciproca.