Modello e influencer lascia i social per diventare prete: “Vivo nel lusso, ma il cuore mi spinge verso un’altra vita”

Il modello e influencer spagnolo Pablo García, il cui profilo Instagram conta 650mila follower, ha deciso di lasciare i social per intraprendere una strada completamente diversa: vuole diventare sacerdote.

Ha utilizzato Instagram per quattro anni per farsi conoscere il più possibile, alternando contenuti legati al mondo della moda a post in cui parlava di fede. Oggi, però, l’influencer e modello Pablo García — 650 mila follower su Instagram — ha deciso di cambiare strada e intraprendere un percorso completamente diverso da quello che sembrava aver tracciato per sé. In un video pubblicato sul suo profilo ha annunciato ai suoi follower che si allontanerà dai social per diventare prete.

La fede mai nascosta di Pablo García: da anni frequenta la chiesa cattolica

Modello diviso tra Madrid e Granada, Pablo non ha mai nascosto la sua fede, nemmeno agli inizi della sua carriera. Più volte, in passato, ha condiviso su Instagram contenuti legati al suo credo e alla vicinanza alla chiesa cattolica. Recentemente, dopo la morte di Papa Francesco, si era recato a Roma per pregare sulle spoglie del pontefice e partecipare al Giubileo dei giovani. Nessuno immaginava, però, che un giorno non troppo lontano avrebbe annunciato l’intenzione di entrare in seminario per diventare sacerdote.

L’annuncio di Pablo García

Oggi, a 36 anni, con una carriera avviata e una certa popolarità — come dimostrano le interviste rilasciate a quotidiani come El País e The Guardian — Pablo ha deciso di imboccare un’altra direzione. “Vivo una vita comoda, fatta di stabilità, lussi e poche preoccupazioni, ma a cosa mi serve se il mio cuore mi grida di vivere un’altra vita?”, ha dichiarato nel video postato su Instagram per annunciare l’ingresso in seminario.

Pablo ha precisato che continuerà a utilizzare i social solo fino alla fine di settembre, per onorare alcuni impegni professionali già presi con diversi brand. Dopo di che, spegnerà i riflettori sulla sua vita. “Non so se tornerò”, ha concluso, “ma vi chiedo di pregare per me”.