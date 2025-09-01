Andrea Marinozzi dice addio a Sky Sport: “Ci sono persone che preferisco lasciarmi alle spalle”

Andrea Marinozzi annuncia le dimissioni da Sky Sport dopo 16 anni con un post al vetriolo su Instagram: “Persone valide e altre che preferisco lasciarmi alle spalle”. È la fine di un’era: fu lui la voce di un sensazionale Atletico Madrid-Lazio di Champions con rete di Provedel sul finale.

Andrea Marinozzi, una delle voci storiche di Sky Sport, ha annunciato le proprie dimissioni dopo sedici anni con un post Instagram che ha il sapore della resa dei conti. Un addio che sa di rottura, accompagnato da parole che non lasciano spazio a interpretazioni diplomatiche. "Da oggi le mie dimissioni sono ufficiali", scrive Marinozzi sui social. Poi la stoccata: "Addio a persone valide che rimarranno in un modo o nell'altro nella mia vita e altre che preferisco lasciarmi alle spalle".

Dalla gavetta al successo: i 16 anni di Marinozzi a Sky

Marinozzi non dimentica il percorso che lo ha portato dalle prime incertezze al consolidamento professionale: "Mi ha accolto ragazzino un po' imbranato e mi ha insegnato quasi tutto". Un riconoscimento alla crescita professionale che Sky gli ha permesso, ma che non basta evidentemente a stemperare i malumori di questo finale. La carriera del telecronista è stata costellata di momenti memorabili, ma uno su tutti ha segnato la sua eredità professionale: la cronaca dell'incredibile Atletico Madrid-Lazio, quando il portiere Provedel segnò il gol del pareggio nei minuti finali. Una di quelle partite che restano nella memoria collettiva e che testimoniano come Marinozzi sia stato la voce di alcune delle pagine più emozionanti del calcio recente.

Un addio che fa rumore

"Sei stato per una vita il mio posto dei sogni, ciao SkySport!" La conclusione del post mescola nostalgia e definitività, ma è il tono generale del messaggio a far riflettere. Le ragioni specifiche di questo addio restano avvolte nel mistero, ma il tenore delle sue parole lascia intuire che dietro questa decisione ci siano più che semplici divergenze professionali. Ora per Marinozzi si aprono nuove strade, lontano da quella che per sedici anni è stata casa sua. La sua esperienza e la riconoscibilità della sua voce ne fanno sicuramente un profilo appetibile per altre emittenti.