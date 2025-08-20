Monica Maggioni lascia la Rai, non sarà più dipendente ma continuerà a condurre i suoi programmi

Monica Maggioni lascia la Rai, ma continuerà a condurre i suoi programmi a seguito di un accordo firmato con l’emittente. La giornalista, quindi, non sarà più una dipendente dell’azienda e ha lasciato il suo posto da direttore dell’offerta informativa.

Monica Maggioni, giornalista e volto noto dell'informazione Rai, ha preso la decisione di lasciare l'emittente, pur continuando a condurre i suoi programmi su Rai3 e rinunciando al ruolo di Direttore dell'offerta informativa. L'annuncio è stato riportato sulle pagine del Corriere della Sera.

Monica Maggioni non sarà più una dipendente Rai

Stando a quanto riportato dalla nota testata nazionale, l'ex direttrice del Tg1 continuerà a condurre i suoi programmi, ovvero In Mezz'ora su Rai3 alla cui conduzione è subentrata nel 2023 dopo l'addio della storia conduttrice Lucia Annunziata e ancora, NewsRoom su RaiPlay che conduce dal 2024. Una condizione singolare, dal momento che la giornalista lascia un posto dirigenziale, come quello ricoperto nell'ultimo anno in veste di direttrice dell'offerta formativa, ma non lascerà la sua carriera giornalistica, dopo la firma di un accordo con la Rai. Pare sia una scelta voluta da Maggioni che, in questo modo, potrebbe dedicarsi pienamente alla scrittura e alla conduzione dei suoi programmi di approfondimento e, come si legge sulle pagine del Corriere:

Non ha nulla a che fare con il tetto degli stipendi Rai visto che da qualche settimana lo stesso tetto retributivo è stato eliminato da una sentenza della Corte Costituzionale che vale per tutto il settore pubblico, tv di Stato compresa quindi.

Toccherà capire chi, nelle prossime settimane, subentrerà al suo posto e avrà il compito di muovere i fili dell'offerta informativa in azienda.

La carriera di Monica Maggioni in Rai

Monica Maggioni si dimette dalla Rai dopo ben 33 anni di servizio. È entrata nella Tv di Stato tramite concorso e negli anni ha costruito una carriera che, spesso, l'ha vista ricoprire ruoli di alta responsabilità. È stata, infatti, direttrice di RaiNews, il canale allnews dell'azienda, di recente è stata anche la prima direttrice donna del Tg1 e precedentemente presidente della Rai dal 5 agosto 2015 al 27 luglio 2018.

Il precedente di Bruno Vespa

Non è un caso isolato quello di Monica Maggioni nell'ambiente Rai, anche Bruno Vespa, infatti, non è un dipendente dell'azienda ma continua a condurre due programmi sull'emittente, nel caso specifico: Porta a Porta e Cinque Minuti. Per quanto riguarda il giornalista, però, la questione è leggermente diversa. In prossimità della pensione, infatti, Vespa decise di dimettersi dalla Rai, portando avanti la sua carriera giornalistica non più da interno, ma da esterno all'azienda.