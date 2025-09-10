spettacolo
Monica Maggioni si dimette ma resta in Rai da esterna, dubbi sul contratto della giornalista: il caso finisce in Cda

Le dimissioni di Monica Maggioni sollevano una serie di domande in Rai. Il consigliere Di Pietro scrive al Cda per chiedere chiarimenti sulla coerenza dell’operazione con la richiesta di tagli di spesa alla Rai sui costi esterni. Ecco cosa sta accadendo.
A cura di Ilaria Costabile
Le dimissioni di Monica Maggioni sono state uno degli argomenti caldi di queste prime settimane in cui la Rai ha iniziato a scaldare i motori in vista della prossima stagione televisiva. La giornalista ha firmato un accordo con l'azienda che prevede la conduzione dei programmi di cui era al timone, ovvero In mezz'ora e NewsRoom, pur figurando come esterna e lasciando di conseguenza anche il suo ruolo dirigenziale come Direttrice dell'offerta informativa. A sollevare una questione importante attorno alla faccenda è il Consigliere di Amministrazione Rai, Davide Di Pietro, che ha chiesto delucidazioni in merito al trattamento economico riservato alla giornalista che, quindi, è a tutti gli effetti una collaboratrice dell'azienda, sebbene a seguito della Legge di Bilancio datata 30 dicembre 2024, la Rai avrebbe dovuto ridimensionare i costi dei collaboratori esterni.

La richiesta di chiarimenti sul contratto di Monica Maggioni

In una lettera indirizzata all'Amministratore delegato Giampaolo Rossi e agli altri consiglieri Rai, Di Pietro chiede che siano forniti i dettagli legali ed economici relativi al nuovo contratto stipulato con tra la Rai e Monica Maggioni e come si legge:

Tali informazioni risultano necessarie per verificare l'eventuale coerenza dell'operazione con le misure di contenimento dei costi esterni adottate da questo CdA, alla quale la Rai è richiamata a dare rigorosa attuazione in virtù della normativa vigente.

La normativa citata prevede "l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne" e stando a quanto previsto per il 2026: "la società è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2% rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nel triennio 2021-203. Per il 2027 la riduzione è elevata al 4%".

Il paradosso delle dimissioni di Monica Maggioni

Si assisterebbe, in effetti, ad un paradosso. Monica Maggioni da dipendente diventa collaboratrice Rai, rinunciando ad un incarico dirigenziale e all'attuale stipendio, ma soprattutto caricando i bilanci aziendali di costi esterni in contrapposizione ai criteri imposti dalla legge di bilancio. A questo si aggiungerebbe un altro effetto, cioè quello di ridimensionare i margini di spesa dell'azienda su altre produzioni, realizzate anche attraverso le collaborazioni esterne, come il caso di Report e altri programmi di inchiesta.

