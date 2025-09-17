Alessandro Mamoli dice addio a Sky, la voce del basket lascia dopo 21 anni

Il giornalista di Sky, ex cestista, saluta la redazione dopo oltre 20 anni per una nuova avventura. L’annuncio di Mamoli sui social e i ringraziamenti a Sky: “Mi hai aiutato a credere in me stesso”. Ora è pronto per una nuova avventura professionale.

Alessandro Mamoli lascia Sky. Dopo 21 anni il giornalista ed ex cestista saluta la squadra con cui ha iniziato questo percorso professionale e lo fa per una nuova avventura a LBATV, la piattaforma OTT della federazione che trasmette il campionato di basket italiano.

Le motivazioni dell'addio a Sky di Alessandro Mamoli

Mamoli ha comunicato la fine della sua esperienza a Sky con un lungo messaggio pubblicato sui social, accompagnato da alcune foto, in solitaria, al fianco di Federico Buffa e con altri protagonisti del mondo del basket: "Sono stati 21 anni pazzeschi! Quando ci siamo incontrati nel 2004, mai avrei immaginato che saresti stata capace di darmi tanto. Mi hai fatto crescere prima come essere umano e poi come giornalista. Mi hai aiutato a credere in me stesso". Il saluto a Sky di Alessandro Mamoli si chiude così: "Non vi sarà addio fino a quando saranno presenti i ricordi e i miei sono fatti di persone con cui ho avuto il piacere e il privilegio di condividere spazi e idee". Un percorso, quello in Sky, che gli ha dato la possibilità di commentare i più grandi eventi cestistici trasmessi negli anni da Sky, non solo a livello nazionale ma anche di NBA e NCAA, al fianco di Flavio Tranquillo, Davide Pessina, Matteo Soragna e Marco Crespi.

Il nuovo impegno di Alessandro Mamoli LBATV

Per Mamoli comincia subito una nuova avventura professionale. Il giornalista sarà il nuovo capo della redazione di LBATV, la piattaforma della Lega Basket Serie A che trasmette quasi 300 partite della stagione, a partire dalla Supercoppa.

Prima di Mamoli, l'addio a Sky di Andrea Marinozzi

Quella di Mamoli è un'altra recente uscita illustre da Sky. Nelle ultime settimane a dire addio è stato anche Alessandro Marinozzi, voce e volto storico del calcio italiano e internazionale dell'emittente, che alcuni giorni fa ha annunciato il suo addio dopo più di dieci anni al servizio di Sky.