Michael Keaton stanco del suo pseudonimo, l'attore vuole farsi chiamare con il vero nome Michael Keaton, noto per i suoi ruoli in Batman, Birdman e Beetlejuice Beetlejuice, ha deciso che d'ora in poi si farà chiamare con il suo vero nome. L'attore è stanco di usare il suo pseudonimo.

Michael Keaton, noto per i suoi ruoli in Batman, Birdman e Beetlejuice Beetlejuice, ha deciso che d'ora in poi si farà chiamare: Michael Douglas Keaton. Il suo vero nome sarebbe Michael John Douglas ma all'inizio della sua carriera ha dovuto cambiarlo per evitare malintesi ad Hollywood (c'era già l'attore Michael Douglas e il cantante Mike Douglas con il suo The Mike Douglas Show). L'attore ha spiegato i motivi della sua scelta in un'intervista a People.

La decisione di Michael Keaton di usare il suo vero nome

Michael Keaton non ricorda precisamente da dove venga il suo pseudonimo. "Forse l'ho preso da un elenco telefonico" ha rivelato a People. L'attore è stato intervistato in vista del suo ruolo da protagonista nel sequel del cult Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton del 1988 in cui indossa i panni dello "spiritello porcello". D'ora in avanti la sua intenzione è farsi chiamare con il suo vero nome. L'idea gli ronzava in testa da un po', già nel suo ultimo lavoro da regista per il film La memoria dell'assassino ma se n'era dimenticato a causa dello stress per il lavoro: "Avevo detto, ‘Ehi, giusto per avvertire, il mio merito sarà Michael Keaton Douglas.' Poi mi è sfuggito completamente. E ho dimenticato di dare abbastanza tempo per inserirlo e crearlo. Ma accadrà".

Chi sono i "Michael Keaton" famosi

Su Instagram l'attore ha già provveduto ad adottare il nuovo nome, presentandosi come @michaelkeatondouglas. Agli esordi della sua carriera non potè usarlo per evitare "misunderstandings" con altri personaggi del mondo dello spettacolo. La Screen Actors Guild, importante sindacato statunitense di attori, aveva già registrato un Michael Douglas (figlio dell'attore Kirk Douglas il cui vero nome era Issur Danielovitch), futuro premio Oscar per l'interpretazione nel film Wall Street. Oltre a lui, c'era anche Mike Douglas, conduttore del famosissimo programma televisivo The Mike Douglas Show.