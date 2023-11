Massimo Lopez: “Etero single? Mai usato certe etichette, mi hanno dato dell’omofobo per errore” “Sono un etero single, ma non mi piace essere solo”. Parole riportate in un’intervista al settimanale Oggi che l’attore nega di aver mai pronunciato. “Interpretazione fantasiosa, non ho mai utilizzato la parola ‘etero’”, chiarisce. “Credo nell’amore in ogni sua forma e soprattutto senza etichette”.

A cura di Giulia Turco

Massimo Lopez di recente ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi insieme al collega Tullio Solenghi in occasione del debutto del loro spettacolo teatrale ‘Dove eravamo rimasti’. Parlando di vita privata, il settimanale riporta una frase attribuendola all'attore, che nega di averla mai pronunciata in quei termini. Così, dopo l’uscita dell’intervista, Lopez si trova costretto a chiarire pubblicamente la situazione via social e a chiedere scusa ai suoi fan.

Il chiarimento via social di Massimo Lopez

“Massimo Lopez: ‘Sono un etero single, ma non mi piace essere solo’, è il titolo riportato dal settimanale Oggi nell’intervista pubblicata mercoledì 1 novembre. Una svista da parte di chi ha trascritto l’articolo, secondo l’attore, che è costretto ad intervenire con un post via Instagram. “Molti di voi mi conoscono e mi seguono da anni e sapete che alcune parole non mi appartengono, né tantomeno le condivido”, mette in chiaro nel post. “Oggi mi trovo qui a dover scrivere queste righe e a scusarmi con tutti voi, per una dichiarazione che non ho mai rilasciato: “etero single” è un linguaggio che non mi appartiene, non fa parte di me, non fa parte del mio modo di pensare. Questa frase nasce da un’interpretazione del tutto fantasiosa delle mie parole da parte della giornalista, durante un’intervista in cui non ho mai utilizzato la parola “etero”", continua. "In tutti questi anni, non ho mai amato alcun tipo di etichetta, perché siamo persone e non oggetti, ognuna con le proprie storie e la propria unicità”, spiega Lopez. A quanto racconta l’errore gli sarebbe costato l'accusa di omofobia da parte di alcuni fan e follower che sarebbero rimasti delusi dal suo presunto modo di esprimersi:

Leggere alcuni commenti poco carini, in alcuni dei quali vengo definito come un “omofobo”, fa male al cuore, proprio perché sono sempre stato dalla parte di tutti, credendo fermamente nell’amore, in ogni sua forma. Già, perché l’amore ha tante forme, ha tante sfaccettature, e non c’è un amore giusto e un amore meno giusto, ma esiste solo l’amore. L’amore non va mai né giudicato, né etichettato! Nella mia vita, ho amato tanto, e sono stato tanto amato, ma non ho mai avuto bisogno di dare un nome a questo amore, né tantomeno oggi, proprio io, sento il bisogno di etichettarmi.

Cos'ha raccontato Massimo Lopez sulla sua vita privata

L'intervista è stata l'occasione per i due attori per parlare del loro privato. "È una vita che sto con la stessa donna, mia moglie, quasi 50 anni", ha raccontato Soleghi. "Ho 75 anni appunto, sarò invecchiato di spirito ma a farmi ringiovanire di colpo, tempo fa, sono stati i miei nipotini", ha ammesso. Sul suo conto invece Lopez avrebbe fatto sapere: "I media mi attribuiscono diversi fidanzati? Avrei voluto conoscerli anch’io questi fidanzati. Posso dire questo: che sono un uomo single poco convinto. Poco convinto perché non mi piace essere single. Ma forse è tardi, avrei dovuto pensarci prima. Per fortuna ho pochi, veri, amici che sono come una famiglia". Sulla sua vita privata Lopez è sempre stato molto riservato e, nonostante negli anni siano circolate le voci su un misterioso compagno, l'attore non è mai entrato nei dettagli del capitolo sentimentale.