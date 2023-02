Mario Di Leva, chi è il piccolo protagonista della fiction Resta con me Mario Di Leva è il protagonista giovanissimo della nuova fiction di Rai1 dal titolo “Resta con me”. È il figlio di Francesco Di Leva ed è un grande tifoso del Napoli, come ha dimostrato sul palco del Festival di Sanremo 2023.

Mario Di Leva è il protagonista giovanissimo della nuova fiction di Rai1 dal titolo "Resta con me". È il figlio di Francesco Di Leva, noto attore che ha recitato sotto la direzione di Mario Martone e accanto a star assolute come Pierfrancesco Favino e Massimiliano Gallo. È nato a Napoli ed è tifoso del Napoli, tanto è vero che è diventato molto famoso per una battuta durante la sua ospitata al Festival di Sanremo 2023, indicandogli ad Amadeus il "-13", ovvero i punti di distanza che all'epoca intercorrevano tra la squadra azzurra e quella dell'Inter, di cui il conduttore e direttore artistico del Festival è grande tifoso. Mario Di Leva è anche narratore della fiction "Resta con me", che è stata scritta per la Rai dal noto scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni.

La giovane carriera di Mario Di Leva

Mario Di Leva è giovanissimo: ha 10 anni. È nato a San Giovanni a Teduccio ed è un grande tifoso del Napoli. Di recente, è stato accolto dal sindaco di Napoli per essere insignito di un riconoscimento come rappresentante della città. Ha già recitato accanto a suo padre, per il film "Il sindaco del Rione Sanità" diretto da Mario Martone. Nel 2020, invece, è stato nel cast de "I Fratelli De Filippo", diretto da Sergio Rubini. La sua ultima esperienza cinematografica risale al 2021, nel film "Una boccata d'aria" con Aldo Baglio.

Chi è il padre di Mario Di Leva

Il padre di Mario Di Leva è Francesco Di Leva. Nato e cresciuto a San Giovanni a Teduccio, Francesco Di Leva ha cominciato a recitare nelle fiction tv a partire dal 1999. Nel 2011 è stato candidato al David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film "Una vita tranquilla". Ha vinto il Premio Gugliemo Biraghi. Nel 2019 ha vinto il Premio Pasinetti per "Il sindaco del Rione Sanità" di Mario Martone. In televisione, di recente, lo abbiamo apprezzato al fianco di Massimiliano Gallo per la fiction "Vincenzo Malinconico, avvocato". Nel corso dell'ultima puntata del Peppy Night Show condotto da Peppe Iodice, è stato ospite proprio insieme a suo figlio. Nella puntata ha dichiarato: "Ci ho messo così tanto per farmi conoscere al grande pubblico, mio figlio ha solo 10 anni e adesso sono io a essere il padre di Mario Di Leva".

La gag a Sanremo con Amadeus

Il siparietto tra Mario Di Leva e Amadeus sul palco del Festival di Sanremo ha portato fortuna sia al Napoli, che da -13 è passato a -15, sia allo stesso giovanissimo artista che nel frattempo è stato convocato a Palazzo San Giacomo dal sindaco Manfredi ed è stato anche invitato da Aurelio De Laurentiis allo Stadio San Paolo per ricevere una maglietta personalizzata del Napoli. Durante lo sketch, proprio Mario aveva voluto regalare una maglietta del Napoli al conduttore.