Sanremo 2023, il siparietto di Amadeus col baby attore Mario, il figlio di Francesco Di Leva Sul palco di Sanremo il siparietto sportivo Napoli-Inter fra Amadeus e il piccolo Mario Di Leva, figlio d’arte e proiettato verso una bella carriera d’attore.

A cura di Redazione Napoli

Morandi, Amadeus, Mario Di Leva e Francesco Arca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il siparietto tra Amadeus e il piccolo Mario Di Leva a Sanremo era quasi scontato: il presentatore-direttore artistico tifosissimo dell'Inter (tanto da aver chiamato il figlio José in onore del Mourinho allenatore del triplete nerazzurro) il piccolo Mario, invece, supertifoso del Napoli.

Il baby attore, 10 anni appena, talento acerbo ma di grandi speranze, è figlio d'arte, figlio di Francesco Di Leva, 44 anni, attore da quando ne aveva 21, con una lunga serie di belle prove sia nel cinema che in tv e a teatro fra Mario Martone, Antonio Capuano e Sydney Sibilia (reciterà in "Mixed by Erry").

Il figlio di Francesco promette bene: ha esordito nel 2018 col papà ne "Il sindaco del rione Sanità", diretto da Martone, proseguendo nel film di Sergio Rubini "I fratelli De Filippo". Ora Mario Di Leva sarà protagonista della fiction in otto puntate "Resta con me", su Rai 1 il prossimo 19 febbraio con Francesco Arca.

Leggi anche Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023

Ieri a Sanremo con Amadeus si è parlato dunque di calcio: «Fa freddo a -13?» chiede al conduttore, ironizzando sulla classifica di serie A. E arriva puntuale il provocatorio regalo: una maglia del Calcio Napoli. Che Amadeus apprezza di buon grado, ricordando di aver vissuto a San Giorgio a Cremano durante il servizio militare di leva. Ma senza dimenticare che l'Inter quest'anno è stata l'unica ad aver battuto il Napoli.

Ieri sera, anche sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha esaltato l'intervento dell piccolo talento partenopeo, invitandolo a Palazzo San Giacomo: