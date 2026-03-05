Maria De Filippi vicina ad Angelina Mango per il suo ritorno a teatro: con chi era e perché era importante ci fosse

Maria De Filippi ieri sera era all’Auditorium Conciliazione a Roma per il live di Angelina Mango. La conduttrice ha dimostrato ancora una volta alla cantante l’affetto e la stima che nutre nei suoi confronti: a teatro con lei anche Fabio Ferrara, ex volto di Uomini e Donne.

Angelina Mango è tornata a cantare dal vivo a fine febbraio dopo una lunga pausa, durata un anno e mezzo circa. Aveva scelto di allontanarsi dalle luci dei riflettori mentre attraversava una fase personale e professionale delicata, prima di riprendersi in punta di piedi la scena lo scorso ottobre con il nuovo album, Caramé. È tornata in live nei teatri e ieri sera all'Auditorium Conciliazione a Roma tra i migliaia di fan presenti, c'era anche Maria De Filippi, conduttrice che le ha permesso di aprire le porte del successo con Amici, talent che l'artista, figlia d'arte, ha vinto nel 2023. La conduttrice ha assistito al concerto in compagnia di Fabio Ferrara, ex volto di Uomini e Donne entrato nel gruppo Fascino in qualità di autore.

"Maria mi ha fatto vincere tante paure, mi è stata sempre vicina" raccontava Angelina nel 2024, in conferenza stampa dopo la vittoria a Sanremo, in merito al loro rapporto, nato in televisione e cresciuto lontano dalle telecamere. E la presenza di Maria De Filippi ieri sera a teatro, tra il pubblico, è la conferma di quanto il loro legame sia rimasto saldo nel tempo. La presentatrice Mediaset ha sempre avuto una certa attenzione per la cantante, riconoscendone il talento e accompagnandola nei momenti più delicati della sua crescita artistica. "Lei ti guarda e ti scannerizza. Percepisco che vede qualcosa in me, anche umanamente. La sua stima mi fa pensare che valgo qualcosa", disse poco dopo Amici la Mango, tre anni fa, che tornò ospite del talent show mesi dopo la vittoria e fu accolta da un caloroso abbraccio della conduttrice, che ammise: "Sono stata davvero felice di averti conosciuta, sono molto orgogliosa di te. Sei davvero bravissima".

Anche durante lo stop artistico della cantante, la De Filippi non ha mai nascosto il suo sostegno: lo scorso ottobre, in occasione dell'uscita dell'album Caramé, le ha reso omaggio in puntata facendo ascoltare al pubblico e a tutti i presenti il suo nuovo singolo, accompagnato in studio da una coreografia eseguita dai ballerini professionisti del talent, sebbene lei non fosse presente. Ieri sera la sua presenza a teatro, nel cuore di Roma, è stata l'ennesima dimostrazione sincera di stima, affetto e vicinanza in un momento particolarmente significativo per la cantante.