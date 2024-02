Angelina Mango omaggia Maria De Filippi in conferenza stampa a Sanremo: “Con lei ho vinto le mie paure” In conferenza stampa, Angelina Mango ha commentato per la prima volta la sua vittoria al Festival di Sanremo 2024: “Non mi aspettavo nulla di quello che è successo”. Poi ha ricordato l’esperienza ad Amici: “Maria De Filippi mi è stata vicina sempre, mi ha aiutata a vincere tante paure”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Angelina Mango commenta per la prima volta la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con La Noia. In conferenza stampa, ancora incredula, la cantante ha spiegato: "Non mi aspettavo nulla di quello che è successo. Ho cercato di vivere tutto senza aspettativa e pressioni".

Le prime parole di Angelina Mango dopo la vittoria

In conferenza stampa insieme a Geolier e Annalisa, rispettivamente al secondo e terzo posto sul podio, Angelina ha commentato la vittoria alla 74esima edizione del Festival. É ancora incredula per quanto accaduto e ha cercato di viverlo il più possibile senza pressioni:

Non mi aspettavo nulla di quello che è successo. Ho cercato di vivere tutto senza aspettativa e senza pressioni. Questo mi ha permesso di vivere la settimana più bella della mia vita.

Una delle performance che più ha emozionato il pubblico è stata la sua interpretazione di La Rondine del padre Pino Mango durante la serata delle cover di venerdì 9 febbraio. "Su quel palco ho cercato di fare un omaggio in maniera rispettosa. L'amore che mi è arrivato da parte del pubblico, quando ho visto i cartelloni e tutti in piedi, è stato un grande onore. Ha reso orgogliosa me e la mia famiglia", ha spiegato.

"Grazie a Maria De Filippi ho vinto le mie paure"

Nel corso della conferenza stampa, Angelina Mango ha ricordato anche la sua esperienza nel programma Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata al secondo posto. Un percorso che l'ha aiutata a crescere artisticamente e come persona:

L'esperienza che ho fatto nell'ultimo anno ad Amici mi ha aiutato a mettere come priorità la musica e il motivo per cui la faccio. É stata una grande scuola, Maria mi ha fatto vincere tantissime delle mie paure, mi è stata vicina sempre ed è molto contenta.