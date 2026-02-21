Wax nella nuova canzone: “Mi manca la mia Angelina”. Ma lei ha voltato pagina, nel suo cuore c’è un altro ragazzo

Wax ripensa ad Angelina Mango nella nuova canzone pubblicata qualche giorno fa. Ma l’ex cantante di Amici, che si sta preparando a tornare sul palco, ha ormai voltato pagina rispetto ai tempi in cui partecipavano entrambi al talent: nel suo cuore ci sarebbe un misterioso ragazzo col cappellino.

È un gossip che sembra riportarci al 2022 quello esploso da qualche ora sui social. Wax, cantante che ha partecipato a una vecchia edizione di Amici insieme ad Angelina Mango, ha pubblicato una canzone nella quale fa riferimento proprio ai suoi sentimenti per lei, sentimenti che non ottennero mai la possibilità di tradursi in qualcosa di reale visto che, all’epoca della loro partecipazione al talent, la cantante era fidanzata con il musicista Antonio Cirigliano.

Adesso Wax sembrerebbe volerci riprovare ma nemmeno quello in corso si preannuncia essere il momento giusto. “Ho perso la mia Angelina e la ricerco ancora in ogni donna”, canta Wax in “Nessuno qui è chi dovrebbe essere”, brano pubblicato pochi giorni fa. Il riferimento alla Mango appare evidente ma, come in passato, il cantante rischia di non essere corrisposto.

Angelina Mango esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

Proprio poche ore fa, via TikTok, Angelina Mango ha ufficializzato la relazione con il misterioso ragazzo con il cappellino, apparentemente il suo nuovo fidanzato. Lo ha fatto alla sua maniera, senza entrare nei dettagli. Pubblicando un post dedicato alle “cose che ama”, ha condiviso una foto della sua cagnolina Gin che osserva la sagoma di un ragazzo avvolto nell’ombra. “Mia figlia che guarda suo padre”, ha scritto, lasciando intendere che il suo cuore sia tornato a battere.

Il post di Angelina su TikTok

L’identità del giovane sembrerebbe rappresentare un mistero anche per le fan che la seguono da anni. Qualcuno, sui social, sostiene si chiami Antonio e che faccia il fotografo. Sarà vero? E se non lo fosse, chi è l’uomo che ha fatto nuovamente battere il cuore di Angelina dopo la fine della relazione con Cirigliano?

Per Wax nemmeno questo è il momento giusto

A farne le spese sarebbe Wax che, dopo l’ultima foto pubblicata da Angelina su TikTok, sarà costretto a rendersi conto che nemmeno questa volta il momento è quello giusto. Costretto a mettere a tacere i suoi sentimenti ai tempi di Amici – periodo in cui lei era fidanzata – anche oggi, proprio nei giorni in cui inseriva il nome della collega nella sua nuova canzone, si ritroverebbe davanti a una realtà diversa. Negli stessi giorni in cui lui pubblicava il brano in cui parla di Angelina, la cantante ha chiarito pubblicamente di essersi innamorata. E quell’uomo nemmeno questa volta è Wax.