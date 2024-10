video suggerito

Angelina Mango e la dedica live al fidanzato Antonio, il video sul palco Durante il concerto del 14 ottobre a Napoli Angelina Mango ha dedicato al fidanzato Antonio Cirigliano, suo chitarrista, la canzone Diamoci una tregua inginocchiandosi di fronte a lui.

A cura di Elena Betti

Angelina Mango (Getty Images)

Amore sul palco della Casa della Musica di Napoli. Durante il concerto del 14 ottobre Angelina Mango ha mostrato tutto il suo affetto per il fidanzato Antonio Cirigliano. Non solo fidanzato, ma anche collega, il ragazzo è infatti il chitarrista della band che accompagna Angelina Mango nel suo tour nei club italiani ed europei di cui è stata costretta posticipare due date per questioni di salute. La cantante per ora si è esibita in solo due delle undici date previste e prima di annullare i concerti del 15 e del 16 ottobre, ha fatto in tempo ad emozionarci dedicando la canzone Diamoci una tregua a Cirigliano. Scritto con Bresh, il pezzo fa parte dell’album poke melodrama e già in un concerto a luglio Angelina aveva confessato di aver scritto la canzone pensando a suo compagno, definendolo la persona che le sta salvando la vita.

Il video della dedica

Di tutto il concerto di Angelina Mango a Napoli, il video che ha spopolato sui social è proprio quello del momento in cui la cantante dedica il brano Diamoci una tregua al fidanzato Antonio Cirigliano. Una canzone con un testo già romantico e toccante che Angelina ha reso ancora più intensa cantandola solo chitarra e voce con il fidanzato. Sguardi d’amore e la cantante che si inginocchia davanti al chitarrista cantando “oggi mi arrendo ai tuoi alti e bassi”.

Chi è Antonio Cirigliano

Angelina Mango e il fidanzato Antonio Cirigliano, un anno più grande della cantante, stanno insieme da poco più di due anni ma sono una coppia abbastanza riservata, motivo per cui una dedica d’amore sul palco davanti a tutti ha fatto impazzire i fan. Ad unirli è la passione per la musica che gli ha regalato prima una grande amicizia, poi un amore e anche una collaborazione di lavoro, Cirigliano è infatti il chitarrista della band che sta accompagnando Mango in concerto. Solo pochi giorni fa ci eravamo lasciati intenerire da un video sul profilo TikTok da Angelina in cui il fidanzato la portava in camerino in braccio. La cantante lo aveva postato in occasione del compleanno di Cirigliano scrivendo “auguri alla stessa che brilla più di tutte”.