Angelica Montini pubblica un video con una canzone di Fedez, poi lo cancella: “Pensavo fosse amore, invece…”

Un video pubblicato e rimosso nel giro di poco tempo è bastato a riaccendere i riflettori su Angelica Montini e il suo trascorso con Fedez. Come riportato da Chi e Webboh, la giovane ha condiviso su TikTok una clip in compagnia di un'amica, utilizzando come sottofondo musicale proprio un brano del rapper milanese: “Pensavo fosse amore e invece…”.

A colpire gli utenti non è stata solo la scelta dell'artista, ma il passaggio specifico della canzone. Nel video si sentivano chiaramente i versi: "Mi hai detto che mi amavi ma era solo un pretesto" e "Pensavo fosse amore invece eri solo una escort". Parole che molti hanno interpretato come un riferimento diretto alla loro passata frequentazione, prima che il contenuto sparisse dal profilo della ragazza.

I precedenti e le rivelazioni di Fabrizio Corona. Il rapporto tra i due era finito al centro della cronaca rosa già lo scorso anno. All'epoca, fu Fabrizio Corona a diffondere i primi dettagli su una presunta relazione tra il rapper e la tiktoker, parlando di incontri avvenuti in un periodo di forte esposizione mediatica per Fedez, allora nel pieno della separazione da Chiara Ferragni. Secondo quanto riportato allora dalla versione dell'ex re dei paparazzi, la frequentazione sarebbe stata caratterizzata da diversi alti e bassi. Sebbene i diretti interessati non avessero mai confermato ufficialmente un legame sentimentale stabile, il nome di Angelica Montini è rimasto associato a quello del cantante per mesi, alimentato da avvistamenti e rumors che Corona aveva rilanciato con forza.

Le reazioni del web. Nonostante la brevissima permanenza del video online, i commenti si sono moltiplicati. Tra gli utenti di TikTok c’è chi ha letto il gesto come un segnale di nostalgia o gelosia, soprattutto ora che Fedez appare stabilmente al fianco di Giulia Honegger. Altri, invece, lo hanno considerato un semplice contenuto ironico tra amiche. Al momento, né Angelica Montini né Fedez hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per chiarire l'accaduto o spiegare il motivo della rimozione del filmato.