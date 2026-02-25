Naike Rivelli contro Fedez a Sanremo: “Ho visto una cosa sconvolgente. È un ragazzetto impazzito, zero palle”

Sanremo è anche polemica, non solo in grande scala, ma anche per quei piccoli aventi che si verificano nell'andirivieni festivaliero. Ed è così che su Instagram, Nike Rivelli ha voluto condividere una considerazione in merito al comportamento di Fedez e del suo entourage.

La polemica di Naike Rivelli su Fedez

La figlia di Ornella Muti, piuttosto basita, racconta quello che le è accaduto tra le strade sanremesi parlando del suo incontro ravvicinato con Fedez. Il cantante si sarebbe comportato in maniera a dir poco sgradevole secondo l'attrice e influencer che, infatti, commenta in maniera anche piuttosto sarcastica:

La cosa che ho visto oggi è sconvolgente, io ho 51 anni sono la figlia di Ornella Muti, viaggiamo in tutto il mondo, abbiamo conosciuto tutti, da Putin a tutte le celebrità del mondo, ma quelle storiche no, importanti, mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non che cosa, che ha bloccato tutta Casa Sanremo, con sei o sette persone come se fosse il re di stica**i, tutti noi bloccati come degli sfigati, non si può passare, volevo uscire a prendere una boccata d'aria perché fa caldo, mi stavo sentendo male, ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito.

Rivelli continua dicendo che qualora si puntasse alla notorietà non sarebbe certamente questo il modo di comportarsi e alludendo con un gesto della mano alle dimensioni intime del rapper milanese, verbalizzando poi il concetto in questo modo: "A mio avviso, gli uomini che girano con sei o sette guardie del corpo, è una mia idea eh, poi sicuramente non è così, però secondo me, palle zero, tutto zero. Non diventate così, chiunque di voi diventi famoso, non diventi così, è brutto, veramente è proprio brutto".