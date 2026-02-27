Fedez rivela: “A Sanremo non si può parlare di referendum, abbiamo firmato una carta”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fedez ha sganciato una bomba. Una possibile ultima polemica per Carlo Conti prima di dire addio al Festival. Raggiunto dalla pagina Instagram Thejournalai, collettivo attivissimo nel racconto della cronaca politica e di attualità, Fedez ha rivelato al cronista di non poter parlare di Referendum: "Abbiamo firmato una carta che non possiamo parlare del Referendum. Tutti i concorrenti di Sanremo non possono parlare del Referendum".

Sal Da Vinci: "Fammi fare prima questo Referendum"

Il servizio prosegue mostrando volti noti e meno noti, gente pescata per strada, star del passato, imitatori, wannabe, varia umanità. C'è anche Sylvie Lubamba e lei, vannacciana di ferro, sì che può esprimersi non essendo parte del Festival: "Io voto no!". C'è anche Al Bano, ma è la sua imitazione. Lui non ha firmato nessuna carta ma, proprio come Fedez, preferisce non pronunciarsi. Sal Da Vinci è parte integrante del Festival, invece, e proprio lui risponde evasivo: "Cosa voto al Referendum? Fammi fare prima questo Referendum, poi ci penso", e scappa via verso la folla che lo acclama.

L'ultima polemica prima della fine del Festival

Insomma, sul palco dell'Ariston puoi cantare quello che vuoi, più o meno. Ma appena scendi, quella libertà finisce dove inizia la clausola Rai. Fedez l'ha lasciato intendere chiaro e tondo, Sal Da Vinci è scappato come se gli avessero chiesto a che ora è la fine del mondo?, e gli altri non contano perché non fanno realmente parte del Festival. Ma davvero il Festival di Sanremo ha scelto di imbavagliare i suoi protagonisti sulla questione referendaria? E Carlo Conti, che voleva chiudere senza scossoni la sua ultima edizione, scopre che il silenzio imposto fa più rumore di qualsiasi scandalo. Non è da escludere che questa notizia possa diventare una possibile domanda in sede di conferenza stampa, l'ultima prima della finale prevista per domani mattina.