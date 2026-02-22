Fedez a Sanremo: “L’anno scorso tutto mi sfuggiva di mano, ma senza quel periodo buio non sarei potuto tornare qui”

Fedez pronto per Sanremo 2026 con Marco Masini fa un bilancio del suo ultimo anno e parla di una nuova partenza: “Senza quel periodo buio non sarebbe mai nata Battito, e senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi riporta qui. Non so cosa succederà, ma non vedo l’ora”.

A pochissimi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, Fedez ha aggiornato il suo profilo Instagram con un post che sa di bilancio e di una nuova partenza. Il rapper torna quest'anno all'Ariston, insieme a Marco Masini con Male Necessario, un brano che "racconta la loro storia, un mantra per ricordare e non dimenticare che le tempeste che si affrontano possono essere anche opportunità", così come lo hanno descritto durante la presentazione. Lo scorso anno cantava sul palco della kermesse Battito, canzone con la quale ha parlato della depressione di cui ha sofferto negli ultimi anni. E ricordando quel momento, ha scritto sui social:

L’anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo, ripetevo sempre una frase: "Sapete cosa succederà? Quello che deve succedere". In quel momento tutto sembrava sfuggirmi di mano, ma quelle parole mi ricordavano una verità semplice e liberatoria: non tutto è sotto il nostro controllo e non ha senso tormentarsi per ciò che ci sfugge.

Così ha continuato, spiegando che in quel momento "avevo le mie parole e la mia musica. Solo quelle. E bastavano". Quel viaggio, "partito con i peggiori presupposti, si è trasformato in una delle esperienze più belle e cariche di senso della mia vita", ha aggiunto, "perché a volte il viaggio conta infinitamente di più della meta, e alla fine non sappiamo mai, sul momento, cosa sia davvero "bene" o "male" per noi". "I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi", ha continuato aprendo così il nuovo capitolo Sanremo della sua vita.

Esattamente un anno dopo, eccomi di nuovo qui. Valigia pronta e la stessa frase che mi ronza in testa. Senza quel periodo di buio non sarebbe mai nata Battito. E senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi sta riportando a Sanremo. Anche questa volta non so cosa succederà. Ma non vedo l’ora che succeda. Ci vediamo sul palco dell’Ariston.

A corredo del lungo messaggio, diverse fotografie insieme a Marco Masini, ai figli Leone e Vittoria nati dal matrimonio con Chiara Ferragni e alla fidanzata Giulia Honegger, tutte scattate durante la preparazione al Festival.